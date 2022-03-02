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Суд в Петербурге избрал меру пресечения фигурантам дела о мошенничестве с квартирой усопшей пенсионерки

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Ленинский районный суд Петербурга 2 марта избрал меру пресечения фигурантам дела о мошенничестве с квартирой умершей пенсионерки. Двоих из них — Максима Иванова и Дениса Хохлова — отправили в СИЗО, еще одного — Александра Поправки — под домашний арест до конца апреля.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, по версии следствия, в 2016 году трое злоумышленников подделали свидетельство о праве на наследство и договор купли-продажи после смерти пожилой женщины. Так им удалось присвоить себе квартиру, расположенную в доме на набережной Пряжки. Стоимость жилплощади составляет 4 900 000 рублей.

«Фонтанка» писала, что всех подозреваемых задержали 2 марта. Известно, что спустя несколько месяцев после удачной аферы предполагаемым преступникам удалось присвоить себе квартиру на Красносельском шоссе, также принадлежавшую усопшей. По этому эпизоду 1 марта было возбуждено новое уголовное дело.

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Комментарии (1)

Клаустрофобик
Интересно по тюрьмам России уже вербуют з/к готовых умереть в Украине?Лайхак МО РФ (х=ф)
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