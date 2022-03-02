Суд в Петербурге избрал меру пресечения фигурантам дела о мошенничестве с квартирой усопшей пенсионерки

Ленинский районный суд Петербурга 2 марта избрал меру пресечения фигурантам дела о мошенничестве с квартирой умершей пенсионерки. Двоих из них — Максима Иванова и Дениса Хохлова — отправили в СИЗО, еще одного — Александра Поправки — под домашний арест до конца апреля.



Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, по версии следствия, в 2016 году трое злоумышленников подделали свидетельство о праве на наследство и договор купли-продажи после смерти пожилой женщины. Так им удалось присвоить себе квартиру, расположенную в доме на набережной Пряжки. Стоимость жилплощади составляет 4 900 000 рублей.

