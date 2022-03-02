В Петербурге задержали предполагаемых лженаследников квартиры умершей пенсионерки

Оперативники уголовного розыска петербургского главка полиции задержали троих подозреваемых в мошенничестве с квартирой умершей пенсионерки. Как стало известно «Фонтанке» 2 марта, уголовное дело было возбуждено год назад.

Квартира, ставшая добычей злоумышленников, располагается в доме на набережной Пряжки. Следствие полагает, что в июле 2016 года 32-летний организатор схемы, а также два его подельника узнали о смерти пожилой женщины, после чего подделали свидетельство о праве на наследство и договор купли-продажи. Через несколько месяцев они таким же образом присвоили себе другую квартиру умершей на Красносельском шоссе. По этому эпизоду 1 марта возбуждено новое уголовное дело.