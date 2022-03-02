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Банк России объявил об очередной отмене торгов на фондовом рынке Московской биржи

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Банк России решил 3 марта не возобновлять торги на Московской бирже в четырех секциях. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба регулятора.

Это относится к:

  • секции фондового рынка (за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях);
  • секции срочного рынка (за исключением инструментов срочного рынка денежной секции);
  • товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме «Закрытие позиций»;
  • секции рынка СПФИ.

Отмечается, что режим работы Московской Биржи на 4 марта будет объявлен на официальном сайте Банка России в пятницу, до 9 утра по Москве.

Добавим, торги в секциях фондового и срочного рынка, а также рынка СПФИ не ведутся с 28 февраля. Днем проводят валютные торги.

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Комментарии (1)

Денеб
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