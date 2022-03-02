ООН: Число выезжающих в Европу украинцев приближается к миллиону

С начала боевых действий из Украины через западную границу в Европу выехали уже 835 928 человек. Об этом The Telegraph узнал в управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев. Вчера выехавших было 677 тысяч.



Ранее еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич предполагал, что общее число беженцев с Украины в Европу может достичь 7 миллионов. Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев на заседании Совета Безопасности 28 февраля называл другую прогнозируемую цифру – до 4 миллионов.

