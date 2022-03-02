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Боевые действия на Украине

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ООН: Число выезжающих в Европу украинцев приближается к миллиону

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С начала боевых действий из Украины через западную границу в Европу выехали уже 835 928 человек. Об этом The Telegraph узнал в управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев. Вчера выехавших было 677 тысяч.

Ранее еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич предполагал, что общее число беженцев с Украины в Европу может достичь 7 миллионов. Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев на заседании Совета Безопасности 28 февраля называл другую прогнозируемую цифру – до 4 миллионов.

Самый большой поток желающих пересечь границу зафиксирован в понедельник — более 100 тысяч человек. Большая часть беженцев перебирается в Европу через Польшу — около 450 тысяч украинцев уже въехали на территорию этой страны.

Как сообщала «Фонтанка», украинцев принимают в Венгрии, Молдове, Польше, Словакии и Румынии.

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Комментарии (2)

Редиcка
Разве им не объяснили, что российская армия идёт их освобождать?
07A
Нормальный европейский кидок обывателей-гастеров переименовать в беженцев!
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