ООН: Число выезжающих в Европу украинцев приближается к миллиону

С начала боевых действий из Украины через западную границу в Европу выехали уже 835 928 человек. Об этом The Telegraph узнал в управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев. Вчера выехавших было 677 тысяч.
Ранее еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич предполагал, что общее число беженцев с Украины в Европу может достичь 7 миллионов. Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев на заседании Совета Безопасности 28 февраля называл другую прогнозируемую цифру – до 4 миллионов.
Самый большой поток желающих пересечь границу зафиксирован в понедельник — более 100 тысяч человек. Большая часть беженцев перебирается в Европу через Польшу — около 450 тысяч украинцев уже въехали на территорию этой страны.
Как сообщала «Фонтанка», украинцев принимают в Венгрии, Молдове, Польше, Словакии и Румынии.