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Беженцы едут в Европу. Там ожидают более 7 миллионов украинцев

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Фото: Visar Kryeziu/ AP/TASS
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С начала российской спецоперации на Украине в Польшу, Венгрию, Румынию, Молдавию и другие страны перебрались уже 368 тысяч человек. Об этом сообщил Филиппо Гранди, верховный комиссар ООН по беженцам, 27 февраля. А еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич заявил, что общее число беженцев с Украины в Европу может достичь 7 млн человек.

Массово уезжать из центральной части страны, в основном из Киева, начали с утра 24 февраля, как только Россия объявила о начале военной операции. В столице образовались страшные пробки — люди торопились в сторону Западной Украины. Но спокойствия и там не было, поэтому так же массово начали выезжать за границу.

Европа практически сразу стала пускать всех, даже без документов, для детей не требуют разрешения на вывоз от второго родителя (мужчин призывного возраста не выпускают). Украинцев готовы принимать в Венгрии, Молдове, Польше, Словакии и Румынии. Даже Приднестровье открыло пункты пропуска беженцев. Например, у пограничного пункта «Первомайск — Кучурган» установлены специальные палатки для иностранных граждан, прибывающих с Украины, на 200 человек. Их потом перемещают в санатории. Правда, как сообщили власти Приднестровья, их гостеприимством воспользовались с момента открытия пунктов временного размещения 108 человек: 72 взрослых, 36 детей. А с 28 февраля Украина временно закрыла все пункты пропуска на границе с Приднестровьем.

Как сообщил министр внутренних дел Румынии Лучиан Боде, за сутки с 24 на 25 февраля в Румынию прибыли 10 624 украинца, из них 3360 отправились дальше — в другие страны Евросоюза, 11 человек запросили убежище в Румынии, сообщает Noi.md.

Власти Молдовы объявили об открытии временных центров приема беженцев вечером, 24 февраля. В первый день, в четверг, около 1900 граждан Украины пересекли границу Молдавии. 25 февраля их было уже 16 тысяч.

За три дня, до утра 27 февраля, в Молдавию въехали более 70 тысяч беженцев с Украины и выехали 20 285 граждан Украины, эти цифры назвала в соцсетях президент Молдавии Майя Санду.

Автор: youtube.com/«Sputnik Молдова»

Через украинско-словацкую границу в Ужгороде в первый день — 24 февраля границу перешли 7500 человек, 25-го — еще 10,5 тысячи. В этот день Словакия ввела режим ЧС в связи с большим наплывом беженцев с Украины. Правительство страны намерено создать места для 50 тысяч человек.

Венгрия объявила, что готова предоставить беженцам с Украины временную защиту 24 февраля, когда было принято соответствующее постановление правительства страны. В Венгрию едут в основном жители Закарпатья.

Самый большой поток беженцев — на украинско-польской границе. Власти Польши сообщают, что приняли уже более 100 тысяч украинцев и поток желающих въехать в эту страну не иссякает. Так очередь из машин, следующих к границе, выглядела 26 февраля.

А очереди у погранпунктов скопились такие:

Фото: Visar Kryeziu/ AP/TASS

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Комментарии (9)

274439412
Доскакались! Кто не скачет тот москаль. А ведь все эти годы их уговаривали, предупреждали, "мы братья, мы один народ, успокойтесь,одумайтесь, вас используют, вы нахрен никому не нужны, из украины делают плацдарм для войны с Россией, на вашей территории запад будет воевать против России, вы сакральная жертва для них", нет не послушали, продолжали скакать, русофобию поддерживать. Итог.
f0ntan
Полгода назад те же поляки из Белоруссии никого не пропускали, ни одного беженца. Вот вам Европа
Zlobodey
Еще и фото выбрали максимально жалобное)))
Наоборот радоваться должны — сами же в европу просились
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