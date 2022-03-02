В Петербурге создан оперштаб по обеспечению стабильности. Его возглавил Беглов

В Петербурге создан Оперативный штаб по реализации мер, направленных на обеспечение экономической и социальной стабильности. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба Смольного.



Оперштаб возглавит губернатор Александр Беглов, его заместителем назначен финансовый вице-губернатор Алексей Корабельников. В состав вошли также вошли руководители территориальных федеральных и исполнительных органов государственной власти Петербурга, представители деловых ассоциаций и бизнес-сообщества.



Особое внимание в работе оперштаба будет уделяться поддержке ключевых отраслей городской экономики и уже запущенных инвестиционных проектов в этих сферах, отмечают в Смольном. Также он будет вести мониторинг социально-экономической ситуации.

