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В Петербурге создан оперштаб по обеспечению стабильности. Его возглавил Беглов

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В Петербурге создан Оперативный штаб по реализации мер, направленных на обеспечение экономической и социальной стабильности. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба Смольного.

Оперштаб возглавит губернатор Александр Беглов, его заместителем назначен финансовый вице-губернатор Алексей Корабельников. В состав вошли также вошли руководители территориальных федеральных и исполнительных органов государственной власти Петербурга, представители деловых ассоциаций и бизнес-сообщества.

Особое внимание в работе оперштаба будет уделяться поддержке ключевых отраслей городской экономики и уже запущенных инвестиционных проектов в этих сферах, отмечают в Смольном. Также он будет вести мониторинг социально-экономической ситуации.

Ранее была создана федеральная правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Петербургский штаб будет работать во взаимодействии с ней.

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Комментарии (7)

sakorol
значит будут вводить карточки
Главный спец по технике консервации
Есть стабильность - есть Россия! Нет стабильности - нет России!
Слегка перефразировав бессменного спикера Государственной Думы.
Урус-Баши
Может, что поновее придумать? С 2000 года трендят о стабильности, вертикали, госдепе и прочем, якобы скрепном. О душе подумали бы, что делать будут, как будут жить и работать над собой.
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