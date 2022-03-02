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Байден: Зеленский должен сам решать, оставаться ли на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский должен сам решить, уезжать ли ему из страны или остаться. Об этом 2 марта заявил американский лидер Джо Байден в ходе общения с журналистами.

«Я думаю, это решение должен принимать он. Мы же делаем все возможное», — сказал он (цитата по РИА Новости).

Также глава Белого дома оценил перспективы вступления Украины в НАТО. По его мнению, этот вопрос должен решаться самим альянсом и Киевом.

Ранее Байден заявил, что американские войска не участвуют и не будут участвовать в конфликте с российской стороной на Украине.

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Комментарии (5)

baddanZer
Думаю, кровавый клоун уже давно не на Украине.
bluxer
Зеля, это немек.
ДобрыйПУ
а кто должен решать где оставаться Пу ?
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