Байден: Зеленский должен сам решать, оставаться ли на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский должен сам решить, уезжать ли ему из страны или остаться. Об этом 2 марта заявил американский лидер Джо Байден в ходе общения с журналистами.



«Я думаю, это решение должен принимать он. Мы же делаем все возможное», — сказал он (цитата по РИА Новости).



Также глава Белого дома оценил перспективы вступления Украины в НАТО. По его мнению, этот вопрос должен решаться самим альянсом и Киевом.



Ранее Байден заявил, что американские войска не участвуют и не будут участвовать в конфликте с российской стороной на Украине.

