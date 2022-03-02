В Петергофе закрылся единственный принадлежащий городу кинотеатр «Аврора». В него не ходили

В Петергофе закрылся старейший городской кинотеатр «Аврора», который проработал 64 года. Как сообщили «Фонтанке» в комитете по культуре 2 марта, на базе учреждения создадут культурный центр.



В администрации города объяснили, что единственный в Петергофе кинотеатр городского подчинения решили закрыть из-за плохой посещаемости.



«Учитывая динамику посещения кинотеатра в последнее время, было принято коллегиальное решение о передаче здания в ведение района. В стенах исторического здания будут заниматься развитием любительского народного творчества, появятся клубы по интересам, будут проходить музыкальные вечера, театрализованные представления, выставки и другие культурно-зрелищные мероприятия», — сообщает комитет по культуре.

