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В Петергофе закрылся единственный принадлежащий городу кинотеатр «Аврора». В него не ходили

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В Петергофе закрылся старейший городской кинотеатр «Аврора», который проработал 64 года. Как сообщили «Фонтанке» в комитете по культуре 2 марта, на базе учреждения создадут культурный центр.

В администрации города объяснили, что единственный в Петергофе кинотеатр городского подчинения решили закрыть из-за плохой посещаемости.

«Учитывая динамику посещения кинотеатра в последнее время, было принято коллегиальное решение о передаче здания в ведение района. В стенах исторического здания будут заниматься развитием любительского народного творчества, появятся клубы по интересам, будут проходить музыкальные вечера, театрализованные представления, выставки и другие культурно-зрелищные мероприятия», — сообщает комитет по культуре.

Никаких ремонтных работ для перепрофилирования кинотеатра под культурный центр проводится не будет, в них нет необходимости, добавили в ведомстве.

В последние дни функционирования кинотеатра там показывали фильмы «Вальдо», «Мой волк», «Мой легионер», мультфильм «Даже мыши попадают в рай» и другие. Хотя в основном это премьеры 2022 года, среди них нет зрительских хитов, таких как «Смерть на Ниле», «Анчартед» и других рейтинговых фильмов.

«Аврора» входила в сеть «Петербург-кино» — государственную сеть кинотеатров, в которую также входят кинотеатры «Восход», «Дружба», «Заневский», киноцентр «Родина», а также кинотеатр «Фильмофонд».

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Комментарии (4)

266312253
Бывал там в середине 90-х....При кинотеатре было кафе - там водку с томатным соком наливали ))) Эх, молодость...
260642011
Я последний раз в кинотеатре был году в 89-90. Потом пошли видики, а в нулевых кино превратилось в фуфло.
VVM1962
к чему прикасается государственная рука, всё сразу вянет.
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