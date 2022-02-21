Россияне предпочли искать сокровища и убийцу фильмам про футбол и Сирию

По результатам уик-энда 17–20 февраля наибольший зрительский интерес вызвал фильм «Анчартед: На картах не значится». Приключенческий боевик о двух искателях сокровищ, которых сыграли Том Холланд и Марк Уолберг, вторую неделю держит уверенное первое место в рейтинге популярности. За выходные боевик, по данным единой федеральной системы ЕАИС, собрал по стране больше 230 миллионов рублей.

На втором месте по популярности тоже вторую неделю подряд находится детектив «Смерть на Ниле» режиссера Кеннета Браны, который сам сыграл в нем главную роль. Экранизация одного из самых известных детективов Агаты Кристи о расследовании Эркюлем Пуаро загадочного убийства на теплоходе принесло создателям почти 118 миллионов за второй уик-энд проката.



Замыкает тройку лидеров отечественная кинокартина «Одиннадцать молчаливых мужчин». Это был ее первый уик-энд, но сборы оказались гораздо скромнее, чем у иностранных конкурентов. Спортивная драма режиссёра Алексея Пиманова рассказывает о британском турне московского футбольного клуба «Динамо» в 1945 году. Прозвище «Одиннадцать молчаливых мужчин в синих пальто» дала гостям британская пресса после общения в аэропорту, потому что советские игроки не знали, как отвечать на вопросы журналистов. Фильм принес создателям 50 миллионов рублей за первый прокатный уик-энд.

На четвертом месте расположилась отечественная комедия Владимира Котта «Непослушник» со скромными 37 миллионами рублей сборов. Создатели фильма попытались пошутить на злободневные темы и сделали главным героем блогера-пранкера, которого сыграл Виктор Хориняк. Когда полиция заводит на него дело из-за съемок пранка в церкви, он выдает себя за послушника и селится в маленьком монастыре.

На пятом месте оказался французско-канадский мульфильм «Пламенное сердце» о девочке, которая мечтает стать пожарной.

