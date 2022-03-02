Украина признала, что Белоруссия не принимает участия в военных действиях

Киев признал, что официальных данных об участии белорусской армии в спецоперации России на Украине нет. Об этом 2 марта сообщил советник президента Владимира Зеленского Алексей Арестович.



«Пока официальных данных нет, что белорусская армия участвует в боевых действиях против Украины. Есть сигналы, которые сейчас проверяются. Но уровень этих сигналов не достаточен для того, чтобы говорить, что белорусы уже участвуют в боях против Вооруженных сил Украины», – сказал он на брифинге.



До сих пор Украина, ЕС и США обвиняли Белоруссию в том, что она принимает участие в спецоперации России. Против Белоруссии едва ли не каждый день вводятся санкции. Однако президент Александр Лукашенко заверял мировое сообщество и Владимира Зеленского в том, что белорусская армия не принимает участия в боевых действиях на Украине.

