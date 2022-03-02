FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -2
91.75р102.91р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Украина признала, что Белоруссия не принимает участия в военных действиях

2
Печать

Киев признал, что официальных данных об участии белорусской армии в спецоперации России на Украине нет. Об этом 2 марта сообщил советник президента Владимира Зеленского Алексей Арестович.

«Пока официальных данных нет, что белорусская армия участвует в боевых действиях против Украины. Есть сигналы, которые сейчас проверяются. Но уровень этих сигналов не достаточен для того, чтобы говорить, что белорусы уже участвуют в боях против Вооруженных сил Украины», – сказал он на брифинге.

До сих пор Украина, ЕС и США обвиняли Белоруссию в том, что она принимает участие в спецоперации России. Против Белоруссии едва ли не каждый день вводятся санкции. Однако президент Александр Лукашенко заверял мировое сообщество и Владимира Зеленского в том, что белорусская армия не принимает участия в боевых действиях на Украине.

Сообщения о том, что армия Белоруссии воюет на Черниговщине, Лукашенко опроверг, но сообщил, что украинская армия периодически совершает провокации на границе. То, что там стоят войска – это необходимость прикрыть западное направление. «Помните, когда я говорил, что мы не позволим русским стрелять в спину. Я имел в виду вот это», – цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

07A
Боятся бандеры белорусской армии!
q876rt
Ну вот, а санкции уже ввели Белорусам. Демократия.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний