Украина признала, что Белоруссия не принимает участия в военных действиях

Киев признал, что официальных данных об участии белорусской армии в спецоперации России на Украине нет. Об этом 2 марта сообщил советник президента Владимира Зеленского Алексей Арестович.
«Пока официальных данных нет, что белорусская армия участвует в боевых действиях против Украины. Есть сигналы, которые сейчас проверяются. Но уровень этих сигналов не достаточен для того, чтобы говорить, что белорусы уже участвуют в боях против Вооруженных сил Украины», – сказал он на брифинге.
До сих пор Украина, ЕС и США обвиняли Белоруссию в том, что она принимает участие в спецоперации России. Против Белоруссии едва ли не каждый день вводятся санкции. Однако президент Александр Лукашенко заверял мировое сообщество и Владимира Зеленского в том, что белорусская армия не принимает участия в боевых действиях на Украине.
Сообщения о том, что армия Белоруссии воюет на Черниговщине, Лукашенко опроверг, но сообщил, что украинская армия периодически совершает провокации на границе. То, что там стоят войска – это необходимость прикрыть западное направление. «Помните, когда я говорил, что мы не позволим русским стрелять в спину. Я имел в виду вот это», – цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.