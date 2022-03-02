Как общаться с близкими про Украину: советы психологов

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Специалисты говорят, что многие люди в неожиданных обстоятельствах теряют ощущение безопасности и стабильности. Одни уходят в отрицание того, что что-то тревожное происходит. У других начинается паника, которая выливается в спонтанные поступки. Третьи в гневе ищут виноватых и нападают на всех, кто поднимет больную тему. Рассказываем, как не множить врагов в это время, как важно приобретать друзей.

Психолог Ксения Денисенко призвала помнить, что всё, что сейчас происходит, — травматичный опыт.



«Даже не являясь непосредственными жертвами происходящего, мы все находимся в ситуации острого стресса. В психологии это называется «травма свидетеля».

На травму каждый реагирует по-своему: кто-то показывает острую эмоциональную реакцию: кричит, плачет. Кто-то подавляет эмоции, да так хорошо, что сам удивляется, что ничего не чувствует. Кто-то отрицает происходящее. Кто-то закрывается в себе. Кто-то злится и с пеной у рта что-то доказывает. Эти реакции естественны», — отметила она в разговоре с «Фонтанкой».

По словам Денисенко, не каждый готов встретиться с той болью, что на него обрушится, прими он другую точку зрения.

«Если из заботы о ком-то вы хотите его переубедить, спросите себя: действительно ли это будет бережно по отношению к нему? Если нет, задайте себе вопрос: что я хочу получить от этого человека? Какая моя потребность за этим стоит? Если вы, например, хотите поддержки, подумайте, где еще вы можете ее получить. Друзья? Другие родственники? Партнер? Психотерапевт? Ответьте себе по-честному на вопрос: что изменится, если вы добьётесь своего и переубедите человека? Если от мнения вашей родни действительно зависит судьба Украины или России — бейтесь до последнего. Если они бессильны, как большинство из нас, подумайте, как вы можете помочь себе. Куда можете направить эту энергию?» — предложила психолог.



По её мнению, взрослые дееспособные люди в состоянии нести ответственность за свои действия и убеждения, сталкиваться с последствиями своих выборов. Они вправе распоряжаться своей жизнью так, как считают нужным.

«Если те, кто оказался по другую сторону баррикад, действительно вам близки, у вас наверняка найдутся другие темы для разговора. Множьте любовь, а не войну», — рекомендовала Денисенко.

Психолог Александр Колмановский считает, что важно отказаться от внутренней потребности что-то доказать, убедить, потому что в таких спорах всё определяется эмоциями.

«Максимум, на что можно настроиться, это озвучить свою точку зрения, своё видение позиции, ни в коем случае не навязывать и не вовлекаться в полемику. Когда мы смотрим дебаты двух экспертов на какую-то совершенно неизвестную нам тему, например, древнее гончарное искусство, то кто прав, мы не знаем, но лучшее впечатление производит тот, кто спокойнее. Поэтому важно избегать всякой иронии, сарказма. А свою точку зрения озвучивать, только если о ней спрашивают. Если отец, муж, жена комментируют то, что они смотрят, бессмысленно оппонировать. Важно не отступить, а изначально отказаться от попытки наступать и продолжать бой», — рассказал Колмановский «Фонтанке».



Психолог Александр Шахов напомнил — важно установить взаимные правила дискуссии.

«Дискуссий на эту тему не избежать. Она актуальная, на слуху, затрагивает буквально каждого человека. Но нужно обговорить правила обсуждения, правила спора — нельзя оскорблять другого человека, нельзя обесценивать. Если мы хотим быть услышанными, то надо сначала выслушать собеседника, сказать «я понял, я услышал», задать необходимые вопросы и высказать свою точку зрения и ответить на его вопросы», — рекомендует Шахов читателям «Фонтанки».

В то же время эксперт признал, что редко кому удается держаться нейтральности. Люди начинают горячиться, кричать, оскорблять, а искусству дискуссии надо учиться заранее, а не пытаться «выучить урок на экзамене». Важно помнить, что спор идет не о мнениях, а о ценностях.

«Нужно научиться видеть ценности собеседника и признавать эти ценности. Например, человек говорит, что какая-то из сторон неправильно поступает. Нужно спросить: «Я правильно тебя понял, что для тебя жизни людей — это важные ценности?» Человек скажет: «Да, это так». И тогда можно ответить: «Для меня жизни людей тоже важны. Давай вместе подумаем, как сохранить больше жизней». В данном случае это согласие, переход на более глубинный уровень. Не на уровень мировоззрения, а на уровень ценностей. Даже у воров, которые выбрали антиобщественный образ жизни, есть ценности. Например, честность между собой или, например, взаимовыручка, когда преступники не выдают друг друга. Когда мы говорим, что мы признаем ценности другого человека, тогда происходит объединение, а не разъединение. И более конструктивная беседа», — объяснил психолог.



Ценности, по словам Шахова, являются неотъемлемой частью личности, самоидентификации человека. Они затрагивают глубинные основы, мечты и планы. Нужно понимать это и деликатно и уважительно относиться к этой теме, научиться их видеть. И помнить, за что вы цените этого человека, особенно в семейных спорах.

«Ведь ценности у всех людей практически одинаковые. Все люди любят, все хотят быть любимыми, все ценят справедливость», — отметил эксперт.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

