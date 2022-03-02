В ЗакCе Петербурга два из 50 депутатов публично обсудили действия России на Украине

В парламенте Петербурга на заседании 2 марта крайне ограниченно обсудили главное мировое событие последних дней — конфликт на Украине. Официальное заявление на брифинге сделали только яблочники Александр Шишлов и Борис Вишневский.
«В последние дни в Санкт-Петербурге каждый день задерживается множество людей, участвующих в спонтанных антивоенных акциях. Их сутками держат в полиции, к ним не пускают защитников и адвокатов. И несмотря на то, что у нас в стране пропаганда и призывы к агрессии и войне являются уголовными преступлениями, <...> наказывают не за это. Наказывают за желание жить в мире», — сказал Александр Шишлов, в недавнем прошлом петербургский уполномоченный по правам человека.
«Даже те деятели культуры, науки и искусства, которые всегда были лояльны власти и поддерживали её по всем вопросам, сегодня не боятся сказать, что они против войны, — заявил Борис Вишневский. — Один Олег Дерипаска только чего стоит».
Фракция подготовила проект обращения Заксобрания к президенту России о прекращении военных действий. Будет ли документ направлен адресату, решится на голосовании парламента. Кроме того, к министру обороны направлена просьба раскрыть данные о потерях личного состава.
Спикер ЗакСа Александр Бельский лишь напомнил, что он ранее поддержал решение президента о проведении спецоперации. От более детальных комментариев отказался, сославшись на нехватку информации и компетенции.