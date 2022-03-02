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Боевые действия на Украине

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В ЗакCе Петербурга два из 50 депутатов публично обсудили действия России на Украине

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В парламенте Петербурга на заседании 2 марта крайне ограниченно обсудили главное мировое событие последних дней — конфликт на Украине. Официальное заявление на брифинге сделали только яблочники Александр Шишлов и Борис Вишневский.

«В последние дни в Санкт-Петербурге каждый день задерживается множество людей, участвующих в спонтанных антивоенных акциях. Их сутками держат в полиции, к ним не пускают защитников и адвокатов. И несмотря на то, что у нас в стране пропаганда и призывы к агрессии и войне являются уголовными преступлениями, <...> наказывают не за это. Наказывают за желание жить в мире», — сказал Александр Шишлов, в недавнем прошлом петербургский уполномоченный по правам человека.

«Даже те деятели культуры, науки и искусства, которые всегда были лояльны власти и поддерживали её по всем вопросам, сегодня не боятся сказать, что они против войны, — заявил Борис Вишневский. — Один Олег Дерипаска только чего стоит».

Фракция подготовила проект обращения Заксобрания к президенту России о прекращении военных действий. Будет ли документ направлен адресату, решится на голосовании парламента. Кроме того, к министру обороны направлена просьба раскрыть данные о потерях личного состава.

Спикер ЗакСа Александр Бельский лишь напомнил, что он ранее поддержал решение президента о проведении спецоперации. От более детальных комментариев отказался, сославшись на нехватку информации и компетенции.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (8)

PapaKarlo
Ну, сейчас демократия. Нельзя чтоб было голосование в 100% как при совдепии. Кто-то должен быть против. Они назначили самих себя быть "против". Вишневский неплохой человек. Но сильно поляризован...
orlovandrei1986
а рост цен их вообще не парит?
какие гнилые люди оказываются бывают...
VKuser4069393
Пусть уезжают вместе с украинским посольством на украину.
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