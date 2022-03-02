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Льготную ставку по ипотеке обещают не менять

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На вопрос о возможном изменении льготной ипотечной ставки в России ответили в Кремле.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ставки по специальным ипотечным программам поддержки будут сохранены в неизменном виде.

«Это решение касается всех ипотечных кредитов. Там не было дифференциации в решении», — отметил Песков.

Президент Путин ранее дал поручение не повышать ставку по действующим ипотечным кредитам — после того, как ряд финансовых учреждений повысили ставки для новых заемщиков. Это решение, по словам пресс-секретаря президента, которого цитирует «Интерфакс», касается и льготной ипотеки, которая вводилась для отдельных категорий граждан, в частности, семей с детьми.

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