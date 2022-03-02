Петербургский водитель заплатит сбитой велосипедистке, хотя и признан невиновным

Как сообщает 2 марта объединенная пресс-служба городских судов, авария произошла летом 2020 года. Женщина пересекала проезжую часть по велосипедной дорожке, и после наезда автомобиля Honda Elysion её госпитализировали в Елизаветинскую больницу. Повреждения медики оценили как среднетяжелые.



Гражданка хотела получить компенсацию морального вреда в 500 тысяч рублей, но суд указал, что водитель не был обязан уступать дорогу в месте, где пересекаются проезжая часть и велосипедная дорожка. Ответчик утверждал, что его вина не установлена, и просил отклонить иск, но поплатиться всё же пришлось. Красногвардейский райсуд обязал его выплатить пострадавшей 150 тысяч рублей, поскольку причинивший вред жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности должен предоставить компенсацию, даже если не виноват.

