FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -2
91.75р102.91р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Петербургский водитель заплатит сбитой велосипедистке, хотя и признан невиновным

В Петербурге велосипедистка отсудила 150 тысяч рублей у водителя, который сбил её на Пискаревском проспекте. Она хотела больше, но суд не счел автовладельца виновным.

7
Печать

Как сообщает 2 марта объединенная пресс-служба городских судов, авария произошла летом 2020 года. Женщина пересекала проезжую часть по велосипедной дорожке, и после наезда автомобиля Honda Elysion её госпитализировали в Елизаветинскую больницу. Повреждения медики оценили как среднетяжелые.

Гражданка хотела получить компенсацию морального вреда в 500 тысяч рублей, но суд указал, что водитель не был обязан уступать дорогу в месте, где пересекаются проезжая часть и велосипедная дорожка. Ответчик утверждал, что его вина не установлена, и просил отклонить иск, но поплатиться всё же пришлось. Красногвардейский райсуд обязал его выплатить пострадавшей 150 тысяч рублей, поскольку причинивший вред жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности должен предоставить компенсацию, даже если не виноват.

«Фонтанка» писала об этой аварии — по словам очевидца, у велосипедистки была окровавлена голова.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

dragvs
"суд указал, что водитель не был обязан уступать дорогу в месте, где пересекаются проезжая часть и велосипедная дорожка" - это как вообще? Там на Пискаревском вообще очень странные и опасные заезды в эти карманы. И там четко проходит велодорожка по ПЧ. По ПДД п. 13.1 водитель обязан при повороте уступать велосипедистам и там был поворот направо.
AP-SPb
Что за бред??? Давно пора отменять эту устаревшую чушь про средство повышенной опасности.
Athair
Выплатит страховая по ОСАГО. Сумма как раз под страховое возмещение подогнана.

А пострадавшей теперь жить с этими повреждениями. Тут после небольшого падения сустав спустя 2 года о себе иногда напоминает, а после средне-тяжелых всё будет хуже. Будьте осторожны и берегите себя сами...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний