В Петербурге попались предполагаемые «перцовые налетчики» на магазин

В Петербурге нашли предполагаемых налетчиков, которые ограбили супермаркет в Сестрорецке, вооружившись газовым баллончиком. Задержаны двое из троих — они оказались незаконными мигрантами.



Как сообщает 2 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, подозреваемых взяли еще 28 февраля у дома 7/9 по улице Володарского в Сестрорецке. Третьего продолжают искать.



Молодые люди, по данным «Фонтанки», — граждане Таджикистана. 24-летний имеет запрет на въезд в РФ, его 22-летний товарищ состоял на миграционном учете до 21 февраля. Оба не работают, старший в 2020 году получил два года условно за грабеж, был освобожден из зала суда.

