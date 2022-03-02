В Петербурге попались предполагаемые «перцовые налетчики» на магазин

В Петербурге нашли предполагаемых налетчиков, которые ограбили супермаркет в Сестрорецке, вооружившись газовым баллончиком. Задержаны двое из троих — они оказались незаконными мигрантами.
Как сообщает 2 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, подозреваемых взяли еще 28 февраля у дома 7/9 по улице Володарского в Сестрорецке. Третьего продолжают искать.
Молодые люди, по данным «Фонтанки», — граждане Таджикистана. 24-летний имеет запрет на въезд в РФ, его 22-летний товарищ состоял на миграционном учете до 21 февраля. Оба не работают, старший в 2020 году получил два года условно за грабеж, был освобожден из зала суда.
Задержанные отправятся в ИВС.
«Фонтанка» рассказывала, как в конце февраля троица с перцовым баллончиком вынесла из магазина на улице Красных Командиров в Сестрорецке товар на 5,5 тысячи рублей. Попутно они распылили содержимое баллончика в лицо продавщице, которая получила химические ожоги обоих глаз.