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В Петербурге попались предполагаемые «перцовые налетчики» на магазин

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В Петербурге нашли предполагаемых налетчиков, которые ограбили супермаркет в Сестрорецке, вооружившись газовым баллончиком. Задержаны двое из троих — они оказались незаконными мигрантами.

Как сообщает 2 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, подозреваемых взяли еще 28 февраля у дома 7/9 по улице Володарского в Сестрорецке. Третьего продолжают искать.

Молодые люди, по данным «Фонтанки», — граждане Таджикистана. 24-летний имеет запрет на въезд в РФ, его 22-летний товарищ состоял на миграционном учете до 21 февраля. Оба не работают, старший в 2020 году получил два года условно за грабеж, был освобожден из зала суда.

Задержанные отправятся в ИВС.

«Фонтанка» рассказывала, как в конце февраля троица с перцовым баллончиком вынесла из магазина на улице Красных Командиров в Сестрорецке товар на 5,5 тысячи рублей. Попутно они распылили содержимое баллончика в лицо продавщице, которая получила химические ожоги обоих глаз.

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Комментарии (4)

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Диаспора отмажет. Они все платят в общак, поэтому особо и не напрягаются. Диаспора, консул, имам, у инородцев есть кому за них заступиться. Только продажные русские жрут друг друга. Как то так.
hornedreaper2000
на тебе 2 года условно за грабёж, иди дальше продолжай! Как это вообще возможно!?
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