FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
86.93р97.77р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Троица с перцовым баллончиком ограбила супермаркет в Сестрорецке

0
Печать

В Петербурге ищут троих, которые уносили добро из супермаркета в Сестрорецке с боем — не заплатив, зато применив перцовый баллончик. Пока имеются только отпечатки их пальцев.

Как стало известно «Фонтанке» 25 февраля, накануне в полицию обратился представитель магазина на проспекте Красных Командиров. По его словам, 17 февраля трое человек пытались похитить товары, оказали сотрудникам сопротивление, распылили перцовый баллончик и унесли, что хотели.

Ранее об этом же в полицию заявил управляющий магазином, уточнив, что товара похитители вынесли на 5651 рубль 25 копеек. Продавщица, попавшая под удар, обратилась в глазной травмпункт на Литейном, где у нее диагностировали химический ожог обоих глаз.

Видеонаблюдения в магазине не было. Теперь троицу ищут в рамках возбужденного дела по статье «Грабеж».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний