Троица с перцовым баллончиком ограбила супермаркет в Сестрорецке

В Петербурге ищут троих, которые уносили добро из супермаркета в Сестрорецке с боем — не заплатив, зато применив перцовый баллончик. Пока имеются только отпечатки их пальцев.



Как стало известно «Фонтанке» 25 февраля, накануне в полицию обратился представитель магазина на проспекте Красных Командиров. По его словам, 17 февраля трое человек пытались похитить товары, оказали сотрудникам сопротивление, распылили перцовый баллончик и унесли, что хотели.



Ранее об этом же в полицию заявил управляющий магазином, уточнив, что товара похитители вынесли на 5651 рубль 25 копеек. Продавщица, попавшая под удар, обратилась в глазной травмпункт на Литейном, где у нее диагностировали химический ожог обоих глаз.

