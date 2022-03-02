Обнаружение скелета младенца в парке на юге Петербурга через год стало уголовным делом об убийстве

Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело, возбужденное после того, как дети нашли в парке Красносельского района останки ребенка.



Скелет малыша нашли в марте 2021 года, и тогда же было возбуждено дело о «причинении смерти по неосторожности». Однако год спустя, как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 марта, СК посчитал, что имело место убийство. Лицо, причастное к смерти ребенка, пока не задержано.



Скелет ребенка нашли в Южно-Приморском парке в полукилометре от улицы Маршала Захарова. Эксперты установили, что погибшему ребенку было от года до двух. И погиб он в период от месяца до полугода до момента обнаружения.

