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Сайт Пулково возобновил работу после 12-часового сбоя

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Сайт аэропорта «Пулково», который был недоступен с 10 утра 1 марта, возобновил работу. Причины сбоя до сих пор не названы. В пресс-службе управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» «Фонтанке» сообщили, что информация может появиться только завтра.

Ранее в ВВСС объяснили ситуацию «техническими неполадками». При этом табло рейсов в самом аэропорту продолжало работать, а информация об отмене рейсов размещалась в социальных сетях.

27 февраля Минцифры сообщило, что на портал «Госуслуги» совершен ряд серьезных кибератак, для пользователей был недоступен ряд сервисов. 28 февраля атаке подверглись СМИ, в том числе «Фонтанка», «Коммерсант», Forbes, ТАСС, «Известия», E1 и другие.

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Комментарии (2)

Денеб
Да не надо нам ни сайта ни аэропорта.... Хватит..... Налетались......
274448586
Давно не писали про сайт Кремля. Что там?
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