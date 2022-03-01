Сайт Пулково возобновил работу после 12-часового сбоя

Сайт аэропорта «Пулково», который был недоступен с 10 утра 1 марта, возобновил работу. Причины сбоя до сих пор не названы. В пресс-службе управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» «Фонтанке» сообщили, что информация может появиться только завтра.



Ранее в ВВСС объяснили ситуацию «техническими неполадками». При этом табло рейсов в самом аэропорту продолжало работать, а информация об отмене рейсов размещалась в социальных сетях.



27 февраля Минцифры сообщило, что на портал «Госуслуги» совершен ряд серьезных кибератак, для пользователей был недоступен ряд сервисов. 28 февраля атаке подверглись СМИ, в том числе «Фонтанка», «Коммерсант», Forbes, ТАСС, «Известия», E1 и другие.

