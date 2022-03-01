FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -2
93.56р104.48р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Сайт аэропорта Пулково недоступен почти 7 часов. Об отмененных рейсах сообщают в соцсетях

Сайт аэропорта Пулково, ставший недоступным утром 1 марта, так и не возобновил работу. В пресс-службе управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» объяснили ситуацию «техническими неполадками», но причины и сроки устранения не уточнили.

0
Печать

«Сегодня, 1 марта, около 10 утра обнаружены технические неполадки на сайте аэропорта Пулково. Профильные специалисты занимаются их устранением», – сказала представитель компании. Онлайн-табло рейсов в терминале работает, отмененные рейсы выложили в соцсети, уточнили в ВВСС.

27 февраля Минцифры сообщило, что на портал «Госуслуги» совершен ряд серьезных кибератак, для пользователей был недоступен ряд сервисов. 28 февраля атаке подверглись СМИ — в том числе, «Фонтанка», «Коммерсант», Forbes, ТАСС, «Известия», E1 и др.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний