Сайт аэропорта Пулково недоступен почти 7 часов. Об отмененных рейсах сообщают в соцсетях

«Сегодня, 1 марта, около 10 утра обнаружены технические неполадки на сайте аэропорта Пулково. Профильные специалисты занимаются их устранением», – сказала представитель компании. Онлайн-табло рейсов в терминале работает, отмененные рейсы выложили в соцсети, уточнили в ВВСС.



27 февраля Минцифры сообщило, что на портал «Госуслуги» совершен ряд серьезных кибератак, для пользователей был недоступен ряд сервисов. 28 февраля атаке подверглись СМИ — в том числе, «Фонтанка», «Коммерсант», Forbes, ТАСС, «Известия», E1 и др.

