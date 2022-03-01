Синоптик рассказал, какую погоду ждать россиянам в марте

При этом по количеству осадков, которых должно выпадать 34 мм, ожидается небольшой дефицит — недобор может составить до 20% от месячного лимита, что указывает на повышенную антициклональную активность, а значит, на вероятность большего количества солнечных дней, чем должно быть по климату, отметил синоптик.



«То есть март ожидается относительно теплым и немного сухим, благодаря чему наступление метеорологической весны (устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных знаний), которое обычно в столице происходит 27 марта, будет более ранним!» — сообщил Тишковец.

