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Синоптик рассказал, какую погоду ждать россиянам в марте

Наступивший март в Центральной России прогнозируется на три градуса теплее положенного для первого весеннего месяца, средняя температура которого в Москве составляет около минус двух градусов. Об этом 1 марта рассказал в соцсетях ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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При этом по количеству осадков, которых должно выпадать 34 мм, ожидается небольшой дефицит — недобор может составить до 20% от месячного лимита, что указывает на повышенную антициклональную активность, а значит, на вероятность большего количества солнечных дней, чем должно быть по климату, отметил синоптик.

«То есть март ожидается относительно теплым и немного сухим, благодаря чему наступление метеорологической весны (устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных знаний), которое обычно в столице происходит 27 марта, будет более ранним!» — сообщил Тишковец.

«Фонтанка» писала, что в Петербурге март начался по-весеннему: днем было тепло и солнечно. Правда, такая погода продержится всего один день, и уже в среду, 2 марта, в городе ожидается небольшой мокрый снег.

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