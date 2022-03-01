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Антициклон обеспечил весну в Петербурге, но ненадолго. Скоро погода испортится

Март в Петербурге начинается по-весеннему: днём будет тепло и солнечно. Такая погода продержится один день.

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Фото: Юлия Яковлева / «Фонтанка.ру»
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 марта в городе без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до минус 2–4 градусов, в окрестностях до минус 7, днём она составит плюс 3–5 градусов.

Дневная температура — повышенная для 1 марта, отмечается «Яндекс». Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в городе паcмурно, от минус 13 до плюс 2 градусов. Самое холодное начало весны было в 1965 году, минус 24, а самое тёплое — в 2017 году, плюс 7.

Погоду в Северной столице определяет антициклон, обещающий переменную облачность и полное отсутствие осадков, поясняет Центр «ФОБОС». Атмосферное давление будет слабо падать и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

Уже завтра ситуация изменится. Днём 2 марта ожидается небольшой мокрый снег, предупреждает СЗ УГМС.

Фото: Юлия Яковлева / «Фонтанка.ру»

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