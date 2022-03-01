Антициклон обеспечил весну в Петербурге, но ненадолго. Скоро погода испортится

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 марта в городе без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до минус 2–4 градусов, в окрестностях до минус 7, днём она составит плюс 3–5 градусов.
Дневная температура — повышенная для 1 марта, отмечается «Яндекс». Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в городе паcмурно, от минус 13 до плюс 2 градусов. Самое холодное начало весны было в 1965 году, минус 24, а самое тёплое — в 2017 году, плюс 7.
Погоду в Северной столице определяет антициклон, обещающий переменную облачность и полное отсутствие осадков, поясняет Центр «ФОБОС». Атмосферное давление будет слабо падать и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.
Уже завтра ситуация изменится. Днём 2 марта ожидается небольшой мокрый снег, предупреждает СЗ УГМС.