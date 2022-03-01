Вопросы о событиях в Донбассе собираются включить в ГИА по истории для школьников

Вопросы о последних событиях в Донбассе уже в следующем учебном году могут быть включены в Государственную итоговую аттестацию (ГИА) для школьников. Это произойдет после того, как они появятся в учебниках, сообщает 1 марта РИА Новости со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.



«Это должно появиться в учебниках, соответствовать программам. Если Министерство просвещения быстро реагирует, это будет включено — значит, это событие будет рассматриваться в экзамене. Есть у нас опыт — «Крымская весна», воссоединение России с Крымом — у нас в этот год были вопросы, посвященные этому событию», — отметил Музаев.

