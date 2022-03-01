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Вопросы о событиях в Донбассе собираются включить в ГИА по истории для школьников

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Вопросы о последних событиях в Донбассе уже в следующем учебном году могут быть включены в Государственную итоговую аттестацию (ГИА) для школьников. Это произойдет после того, как они появятся в учебниках, сообщает 1 марта РИА Новости со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

«Это должно появиться в учебниках, соответствовать программам. Если Министерство просвещения быстро реагирует, это будет включено — значит, это событие будет рассматриваться в экзамене. Есть у нас опыт — «Крымская весна», воссоединение России с Крымом — у нас в этот год были вопросы, посвященные этому событию», — отметил Музаев.

Ранее «Фонтанка» писала, что петербургские школы уже получили из Минобрнауки четкие рекомендации, как нужно рассказывать ученикам о событиях на Украине.

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Комментарии (8)

муматор
а зачем? Скоро не будет ни истории, ни школьников. Потому что бахнем! Обязательно бахнем! Весь мир в труху!
sometimes
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь
либералЪ76
найдите и сохраните видео детям. Путин даёт интервью иностранному журналисту после событий 2008 в Грузии. "Крым не является никакой спорной территорией, там не было никакого этнического конфликта и Россия давно призанала границы сегодняшней Украины."
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