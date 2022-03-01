ДТП с грузовиком устроило «автобусный апокалипсис» на Коломяжском

На Коломяжском проспекте, в районе пересечения с Солунской улицей, столкнулись автобус и большегруз, перевозивший бытовку, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Анастасия. Из-за этого оказались перегорожены правая и средняя полосы и для проезда остался только левый ряд. Собралась пробка из рейсовых автобусов.

Авария и очередь из автобусов серьезно затруднили движение транспорта в Приморском районе Петербурга днем 1 марта. Общественный транспорт не разминулся с грузовиком.

По данным «Яндекс.Пробок», затор на Коломяжском в сторону Парашютной улицы тянется на полтора километра, начинаясь еще до перекрестка с Богатырским проспектом. Также частично встали Богатырский и проспект Испытателей у станции метро «Пионерская».

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс», при повороте грузовик по касательной столкнулся с автобусом, который ехал прямо. В ДТП никто не пострадал. Движение восстановили в 16:20. (Новость дополнена в 16:46.)

Второй день подряд в ДТП в Петербурге попадает транспорт, перевозящий бытовки. Накануне на перекрестке проспектов Просвещения и Энгельса манипулятор оборвал контактную сеть троллейбусов.