Манипулятор с бытовкой оборвал контактную сеть у станции метро «Проспект Просвещения», помешав и троллейбусам, и трамваям

Неаккуратный водитель манипулятора устроил локальный коллапс городскому электротранспорту на севере Петербурга. Трамваи уже вернули в строй, а вот троллейбусы все еще в заложниках ситуации.
На перекрестке проспектов Просвещения и Энгельса грузовик с манипулятором, перевозивший бытовку, оборвал контактную сеть, пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Алексей. Из-за этого троллейбус встал посередине перекрестка прямо на трамвайных путях, заблокировав проезд трамваев.
В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» подтвердили, что посторонний транспорт повредил контактную сеть на перекрестке. Движение трамваев восстановили в 14:13, а проезду троллейбусов ЧП мешает до сих пор. Троллейбусы № 21 следуют от площади Мужества по своей трассе до Придорожной аллеи.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»