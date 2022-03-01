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В полиции рассказали подробности происшествия с голой женщиной, гнавшейся за сотрудником МВД в Москве

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Обнажённая женщина, которая на видео гналась за полицейским около ОВД «Кузьминки» в Москве, сама пришла в отделение. В тот момент на ней ещё была одежда. Подробности пикантного происшествия 1 марта приводит издание «Подъём» со ссылкой на представителя ГУ МВД по городу Москве.

Как рассказали в полиции, избавиться от одежды дама неожиданно решила в процессе написания заявления. В итоге разбираться в ситуации пришлось медикам. Женщину госпитализировали.

«В ОМВД по району Кузьминки обратилась 50-летняя жительница Москвы для написания заявления. Находясь в холле дежурной части, женщина стала вести себя неадекватно, в том числе сняла с себя одежду. Прибывшей бригадой скорой помощи гражданка была госпитализирована», — пояснили в МВД.

Чем женщине не угодил один конкретный сотрудник правоохранительных органов, ставший героем видео, в сообщении не уточняется.

Также в полиции отметили, что инцидент случился ещё 26 февраля.

Напомним, что видео с полицейским, убегающим от голой женщины под хохот коллег, появилось в Сети во вторник, 1 марта. Ролик быстро стал вирусным и распространился по многим крупным пабликам и СМИ.

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Комментарии (7)

zlopopik
Забавно. Легкий троллинг пацифисьонских демонстрантов. Типа испугал ежа голой опой.)))
Leadmonkey
Что-то много таких случаев, когда голые под веществами бегают. Интересно, что за вещество.
Главный коньячный мастер
Пришла в ОП, значит, одетой.. Ага. :)
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