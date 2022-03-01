В полиции рассказали подробности происшествия с голой женщиной, гнавшейся за сотрудником МВД в Москве

Обнажённая женщина, которая на видео гналась за полицейским около ОВД «Кузьминки» в Москве, сама пришла в отделение. В тот момент на ней ещё была одежда. Подробности пикантного происшествия 1 марта приводит издание «Подъём» со ссылкой на представителя ГУ МВД по городу Москве.



Как рассказали в полиции, избавиться от одежды дама неожиданно решила в процессе написания заявления. В итоге разбираться в ситуации пришлось медикам. Женщину госпитализировали.

«В ОМВД по району Кузьминки обратилась 50-летняя жительница Москвы для написания заявления. Находясь в холле дежурной части, женщина стала вести себя неадекватно, в том числе сняла с себя одежду. Прибывшей бригадой скорой помощи гражданка была госпитализирована», — пояснили в МВД.