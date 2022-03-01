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Зеленский: Все крупные города Украины заблокированы

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Все крупные города Украины оказались «заблокированы». Об этом 1 марта заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении к Европарламенту.

«Сейчас заблокированы все крупные города нашей страны», — сказал он (цитата по РИА Новости).

Также Зеленский заявил, что с Украиной Евросоюз «будет крепче», и потребовал от парламентариев доказать, что они не «бросили» Киев.

Ранее представитель Украины при Европейском союзе по атомной энергии Всеволод Ченцов сообщил, что заявка страны на членство в ЕС зарегистрирована, процедура рассмотрения уже началась.

Накануне Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (29)

pavas
А Днепропетровск, Полтава, Одесса, Винница, Львов и далее на запад - что, уже все окружены?
BestBoy
В ЕС очередь 10 лет.
alex_k
Вместе с Церковью Христовой и всем миром осуждаем эту безумную войну, ужасную агрессию. Никакие политические цели, мотивы, идеология не могут служить оправданием убиения созданных Богом людей. Нет оправданий злу и массовым убийствам. Бог судья тем, кто поддерживает эту агрессию.
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