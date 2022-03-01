Зеленский: Все крупные города Украины заблокированы

Все крупные города Украины оказались «заблокированы». Об этом 1 марта заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении к Европарламенту.



«Сейчас заблокированы все крупные города нашей страны», — сказал он (цитата по РИА Новости).



Также Зеленский заявил, что с Украиной Евросоюз «будет крепче», и потребовал от парламентариев доказать, что они не «бросили» Киев.



Ранее представитель Украины при Европейском союзе по атомной энергии Всеволод Ченцов сообщил, что заявка страны на членство в ЕС зарегистрирована, процедура рассмотрения уже началась.

