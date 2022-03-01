Центробанк предупреждает о новой схеме телефонного мошенничества. На этот раз в ход пошли антироссийские санкции

Отключением российских банков от системы SWIFT пугают телефонные мошенники доверчивых россиян.



Центробанк в своем телеграм-канале 1 марта сообщает, что в последние дни клиенты финансовых учреждений стали получать звонки с требованием снять средства со счетов в банках. Мошенники мотивируют клиентов тем, что средства деньги будут недоступны после отключения SWIFT.



«Это неправда. Средства всех клиентов на счетах в российских банках сохранены и всегда будут доступны. Отключение некоторых банков от СВИФТ на это никак не повлияет. СВИФТ – это просто финансовый мессенджер, которым пользуются банки по всему миру, его отключение создает неудобства для международной деятельности банков, но никак не влияет на операции внутри страны», - сообщает Банк России.

