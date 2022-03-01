FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -2
93.56р104.48р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Центробанк предупреждает о новой схеме телефонного мошенничества. На этот раз в ход пошли антироссийские санкции

0
Печать

Отключением российских банков от системы SWIFT пугают телефонные мошенники доверчивых россиян.

Центробанк в своем телеграм-канале 1 марта сообщает, что в последние дни клиенты финансовых учреждений стали получать звонки с требованием снять средства со счетов в банках. Мошенники мотивируют клиентов тем, что средства деньги будут недоступны после отключения SWIFT.

«Это неправда. Средства всех клиентов на счетах в российских банках сохранены и всегда будут доступны. Отключение некоторых банков от СВИФТ на это никак не повлияет. СВИФТ – это просто финансовый мессенджер, которым пользуются банки по всему миру, его отключение создает неудобства для международной деятельности банков, но никак не влияет на операции внутри страны», - сообщает Банк России.

Пресс-служба также обещает, что все банковские карты продолжат нормально работать на территории России, а клиенты банков могут и дальше переводить и снимать средства со своих счетов.

Евросоюз обнародовал новый жесткий пакет финансовых санкций. Ряд банков РФ отключают от Swift, активы ЦБ и российского бизнеса замораживаются.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний