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В Петербурге заработали детские санатории, сотрудников которых отправляли бороться с «омикроном»

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Петербургские детские санатории возобновили работу, объявили в комитете по здравоохранению.

«В связи с улучшением эпидситуации возобновлена деятельность детских санаториев. Снова разрешено оказание плановой медицинской помощи при санаторно-курортном лечении», — сообщил 1 марта комздрав в своём Telegram-канале.

Как писала «Фонтанка», с 1 февраля в Петербурге было принято решение приостановить оказание планового санаторно-курортного лечения в детских санаториях — детей досрочно выписывали, а медперсонал привлекали для работы в городских стационарах и поликлиниках во время волны «омикрона».

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