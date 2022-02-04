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В Петербурге детей досрочно выписывают из санаториев. Сотрудников отправляют на битву с «омикроном»

Комитет по здравоохранению привлечет к работе в стационарах и поликлиниках сотрудников детских санаториев. Ребят из них досрочно выписывают, сообщил 4 февраля глава комздрава Дмитрий Лисовец.

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«Распоряжением комитета по здравоохранению с 01.02.2022 было принято решение приостановить оказание планового санаторно-курортного лечения в детских санаториях и начать осуществлять досрочную выписку детей. В санаториях болеет до 40 процентов персонала, медперсонал планируется привлечь для работы в городских стационарах и поликлиниках», — написал Лисовец 4 февраля на своей странице «ВКонтакте».

Как сообщала «Фонтанка», 2 000 студентов и ординаторов уже направили помогать амбулаторному звену справляться с «омикроном» в Петербурге.

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