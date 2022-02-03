2000 студентов и ординаторов бросили на битву с «омикроном» в Петербурге

«Сегодня к оказанию помощи пациентам с COVID-19 привлечены 747 студентов медицинских вузов, 928 студентов медколледжей, 338 ординаторов», — уточнили в аппарате вице-губернатора 3 февраля.



Студенты и ординаторы помогают в работе регистратур и принимают звонки в call-центрах. Также по телефону они контролируют состояние находящихся на амбулаторном лечении больных с коронавирусом и информируют пациентов о результатах анализов на COVID-19. Это позволяет разгрузить участковых терапевтов.



Как писала «Фонтанка», «омикрон» закрыл по домам четверть миллиона петербуржцев. Это каждый 20-й горожанин.

