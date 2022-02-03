FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -12
76.48р86.28р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

2000 студентов и ординаторов бросили на битву с «омикроном» в Петербурге

На помощь тонущим в бесконечном потоке пациентов петербургским поликлиникам направили почти 1700 студентов медицинских вузов и колледжей и более 300 ординаторов, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

19
Печать

«Сегодня к оказанию помощи пациентам с COVID-19 привлечены 747 студентов медицинских вузов, 928 студентов медколледжей, 338 ординаторов», — уточнили в аппарате вице-губернатора 3 февраля.

Студенты и ординаторы помогают в работе регистратур и принимают звонки в call-центрах. Также по телефону они контролируют состояние находящихся на амбулаторном лечении больных с коронавирусом и информируют пациентов о результатах анализов на COVID-19. Это позволяет разгрузить участковых терапевтов.

Как писала «Фонтанка», «омикрон» закрыл по домам четверть миллиона петербуржцев. Это каждый 20-й горожанин.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (19)

orlovandrei1986
вы хоть опубликуйте потом ФИО тех, кого потеряем... а то 2000 бросили, а сколько "выгребут на сушу" после пандемии - неизвестно...
Yksy
Чтоб позвонить и сказать, положительный ли анализ, нужен непременно студент медвуза?
ost-21
Путинкий развал системы здравоохранения студентами не спасти.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний