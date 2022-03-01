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Шойгу рассказал, как патриоты готовятся праздновать День Победы

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Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне запланированы крупные военно-патриотические проекты — всего более 11 тысяч мероприятий. Об этом на селекторном совещании рассказал 1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу, отчитываясь о подготовке к празднованию 77-й годовщины.

«На сегодняшний день спланировано одиннадцать с половиной тысяч мероприятий, которые не ограничиваются девятым мая», — сообщил Шойгу.

Министерство обороны РФ

Он отдельно выделил работу против «фальсификации истории». «Предстоит реализовать ряд крупных военно-патриотических проектов, направленных против попыток фальсификации истории, исказить правду о решающем вкладе Советского Союза в разгром фашистской Германии», — заявил министр.

Также на совещании Шойгу рассказал, сколько продлится военная операция на Украине.

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Комментарии (36)

Maxi 555
Ну очень большой оптимист.
260657101
Какое отношение имеет Шойгу к патриотам России, настоящим патриотам, кто желает России развития, уважения в мире и благополучии граждан, подлинную заботу о стране, а не то что творят те кто сейчас у власти, включая и Шойгу.
266694837
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