Шойгу рассказал, как патриоты готовятся праздновать День Победы

Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне запланированы крупные военно-патриотические проекты — всего более 11 тысяч мероприятий. Об этом на селекторном совещании рассказал 1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу, отчитываясь о подготовке к празднованию 77-й годовщины.



«На сегодняшний день спланировано одиннадцать с половиной тысяч мероприятий, которые не ограничиваются девятым мая», — сообщил Шойгу.

