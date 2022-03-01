Шойгу рассказал, как патриоты готовятся праздновать День Победы

Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне запланированы крупные военно-патриотические проекты — всего более 11 тысяч мероприятий. Об этом на селекторном совещании рассказал 1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу, отчитываясь о подготовке к празднованию 77-й годовщины.
«На сегодняшний день спланировано одиннадцать с половиной тысяч мероприятий, которые не ограничиваются девятым мая», — сообщил Шойгу.
Министерство обороны РФ
Он отдельно выделил работу против «фальсификации истории». «Предстоит реализовать ряд крупных военно-патриотических проектов, направленных против попыток фальсификации истории, исказить правду о решающем вкладе Советского Союза в разгром фашистской Германии», — заявил министр.
Также на совещании Шойгу рассказал, сколько продлится военная операция на Украине.