FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -2
93.56р104.48р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Путин встретится с губернатором Петербурга

Планируется обсудить социально-экономическое развитие города.

44
Печать

Президент РФ Владимир Путин 1 марта планирует встретиться с губернатором Петербурга Александром Бегловым, передаёт РИА Новости.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, на встрече будут обсуждаться вопросы социально-экономического развития города.

«Будет у президента в середине дня Беглов, губернатор Санкт-Петербурга. Президент продолжает регулярную работу с регионами, тем более такой важный регион, как Питер... Город огромный, важный», — уточнил Песков.

Последний раз глава Петербурга должен был лично встретиться с президентом во время визита Путина в январе этого года. Но она отменилась, Беглов передал главе государства письменный доклад.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (44)

kelesays
Очень бы хотелось взглянуть на этот письменный доклад беглова. Что же он там такого написал. Наверное как город спасал, поднимал, как лично с лопатой снег убирал, как помойки сам вывозил на горбу, как лед скалывал топором. Герой. Такого бы героя да в кресты на годик, посидеть- подумать.
274446978
По многочисленным просьбам горожан, для нашего горячо любимого губернатора звучит песня "Дорожная"
VictorW
ВВП, пожалуйста, сжалуйся над Питером, оставь Беглова у себя на курсах повышения квалификации и пусть Собянин принимает экзамены. Он хоть губернатор то нормальный.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний