Путин встретится с губернатором Петербурга

Президент РФ Владимир Путин 1 марта планирует встретиться с губернатором Петербурга Александром Бегловым, передаёт РИА Новости.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, на встрече будут обсуждаться вопросы социально-экономического развития города.
«Будет у президента в середине дня Беглов, губернатор Санкт-Петербурга. Президент продолжает регулярную работу с регионами, тем более такой важный регион, как Питер... Город огромный, важный», — уточнил Песков.
Последний раз глава Петербурга должен был лично встретиться с президентом во время визита Путина в январе этого года. Но она отменилась, Беглов передал главе государства письменный доклад.