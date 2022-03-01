Пока шок. После санкций верфи спокойны лишь насчет ледоколов

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Основные поставки из стран Евросоюза для строительства наших гражданских судов — это двигатели высокой мощности и процессоры. Первые можно попробовать заменить в Китае, перспектива замены последних пока непонятна. Подробнее об этом рассказал заместитель генерального директора АО «ЦНИИ Морского флота» Александр Буянов:

— Российские верфи получают из Европы практически все судовые двигатели для гражданского судостроения. Это дизель-генераторы, которым практически нет альтернативы. У нас изготавливают аналоги небольшой мощности, но когда мы говорим о мощности от мегаватта — вариантов довольно мало.

— Это придется создавать с нуля?

— Не только это. Поразительная особенность российских производителей судового оборудования — полное отсутствие современного сервиса. Поставляет российский производитель какое-нибудь оборудование на верфь, его устанавливают, но рано или поздно что-то ломается. Тут выясняется, что производитель не обеспечивает ни ремонт, ни поставку запчастей не то что в основные порты мира — в российские порты! Их принцип: сломался — привозите — починим. Любой судовладелец знает: невозможно представить оборудование, например, финского судостроительного концерна Wärtsilä без бесперебойных поставок запчастей в большинство портов мира. В России теперь, видимо, не будет ни судового оборудования этой компании, ни её сервиса.

— А что с энергетическим оборудованием для атомных ледоколов?

— Атомные реакторы, турбогенераторы, электродвигатели и даже валы, на которые передается вращение, делают в России, тут нет проблем — в производстве ледоколов мы практически не зависим от иностранных производителей. Но есть же еще поставки комплектующих.

— А откуда берутся двигатели на наших судах? — В основном, финская Wärtsilä, немецкий MAN, на третьем месте китайская WinGD. — WinGD может полностью заменить первых двух, которые в обозримом будущем, как я понимаю, ничего нам не дадут? — Думаю, да. По сути, там полностью локализованные технологии швейцарской Sulzer и Wärtsilä. Они делают крупные поставки на международный рынок, двигатели WinGD ставятся на контейнеровозы и большие балкеры. — Теперь наше судостроение будет зависеть от Китая? — Я бы так не ставил вопрос. Всё-таки, мы живем третий день в новых условиях — надо подождать. Тем более, Россия — слишком большой сегмент мирового судостроения. — Наверное, возникнут проблемы и с судовой электроникой? — На ледоколах она вся отечественная — от НПО «Аврора». Эта электроника вполне приличного качества, но вопрос в объемах и масштабах поставок. Большой вопрос, справится ли «Аврора» с поставками на все суда России. — Но у нас не умеют делать микрочипы. — Не умеют. AMD и Intel отказались поставлять их, что ударит по судостроению так же, как по всем остальным. Ведь система управления судном — это по сути тот же персональный компьютер. Какой тут может быть выход — честно, не знаю, и мои коллеги не знают. Сейчас все в шоке. Есть, конечно, российские технологии «Эльбрус», которые поставляют чипы военным и госучреждениям, но, насколько я слышал, там много претензий.

— От Южной Кореи многое зависит на построенном «Роснефтью» заводе «Звезда» в Большом Камне. Похоже, корейцы присоединятся к отказу от поставок. — Это грустно. С их участием «Звезда» строит газовозы и танкеры высокого ледового класса для проектов «Новатэка» и «Роснефти» в Арктике. С учетом этих планов строятся прогнозы добычи газа и нефти и вывоза их производных. Если газовозов и танкеров не будет, цепочка рушится.

Полноценного понимания масштаба влияния иностранных санкций на российское судостроение пока нет. Но верфям, входящим в государственную «Объединенную судостроительную корпорацию», про валютные счета придется забыть. Об этом рассказал руководитель практики санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen&Paper Сергей Гландин:

— Подводить итоги санкций в отношении российского судостроения пока рано. Знаете стадии реакции человека на стресс? Шок, отрицание, депрессия, торг, принятие. У нас сейчас стадия шока, санкции только вводятся, не совсем понятно, в чем именно они заключаются, еще несколько дней будут появляться новые санкции. Думаю, к концу недели нынешний этап этого процесса завершится, и мы придем к переходу от депрессии к принятию — тогда многое станет понятнее.

— Первые санкции в отношении основного владельца российских верфей — государственной «Объединенный судостроительной корпорации» — появились ещё в 2014 году после аннексии Крыма. — Совершенно верно, но сейчас блокирующим санкциям подвергся Промсвязьбанк , где обслуживается большинство связанных с оборонкой судостроительных заводов. Обладающие валютными счетами клиенты этого банка не смогут ими воспользоваться. Промсвязьбанк теперь может работать только с рублями, а желающим оперировать валютой придется открывать счета в международных банковских группах — в Райффайзене или Юни-кредит, например. Промсвязьбанк обслуживает девять крупных промышленных предприятий региона, так или иначе связанных с судостроением, в том числе и военной направленности:

ФГУП «Завод имени Морозова»

ФГУП «Крыловский ГНЦ»

АО «Балтийский завод»

ПАО «Выборгский судостроительный завод»

АО «КБ Арсенал»

ПАО «СЗ «Северная верфь»

АО «Завод Киров-Энергомаш»

АО «МЗ Арсенал»

СЗРЦ ВКО «Алмаз-Антей»

— А предприятия ОСК смогут это делать?

— Уже нет. Это только для тех, кто не попал под санкции. — Но у нас все судостроение либо у ОСК, либо у «Роснефти». Те и те под санкциями. — «Роснефть» пока под секторальными санкциями. Ей, например, запрещены долгосрочные заимствования сроком погашения свыше 14-ти дней. Другие санкции в отношении «Роснефти» на судостроение не распространяются, они касаются разработки газовых и нефтяных месторождений за полярным кругом. Туда запрещено поставлять оборудование из США и Евросоюза. А блокирующих санкций пока нет — значит, валютные счета работают в обычном режиме. — Я вас правильно понял: предприятия-члены ОСК не могут открывать валютные счета вообще нигде? — Совершенно верно. Их пошлют в любом европейском или американском банке. — А что будет с деньгами, которые у них сейчас на валютных счетах? — В иностранных банках все средства заблокированы. Они есть, но владельцы не могут управлять ими, пока санкции не закончатся. А владельцам валютных счетов в том же Промсвязьбанке придется перевести всю валюту в рубли. Другой вариант — прийти и забрать чемоданы наличных евро или долларов. Никаких других банковских валютных операций они совершить не смогут. Любая попытка валютного перевода приведет к заморозке соответствующей суммы американским или европейским банком-корреспондентом.

Лев Годованник для «Фонтанки.ру»

