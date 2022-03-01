Skoda сокращает производство автомобилей из-за нехватки украинских комплектующих

«В связи с текущей ситуацией в Украине Skoda Auto столкнулась с острой нехваткой компонентов от нескольких местных поставщиков, что сказалось на некоторых наших моделях. По этой причине с этой недели мы ограничим производство Enyaq iV», — сообщается на сайте Skoda 1 марта. Автопроизводитель отмечает, что эксперты компании усердно ищут доступные альтернативы, чтобы снизить негативное влияние на производство.

Компания Skoda вынуждена сократить производство некоторых моделей автомобилей из-за нехватки запчастей, поступающих с Украины. О возможности ухода с российского рынка автопроизводитель пока не говорит.

На вопрос, планирует ли компания уйти с российского или украинского рынка, в сообщении отвечают, что все вопросы деловой активности в России сейчас рассматриваются на уровне руководства Skoda Auto и Volkswagen Group, и пока никаких комментариев на эту тему нет.

В пресс-службе отмечают, что Россия — один из важнейших рынков для Skoda, в 2021 году она была вторым по величине. В РФ поставили 90 400 автомобилей марки. На заводах «Шкоды» в Нижнем Новгороде и Калуге выпускаются модели Rapid, Octavia, Karoq and Kodiaq. «Российские заводы по-прежнему работают, но последствия возможных сбоев в цепочках поставок постоянно анализируются», — добавляют в компании.

Skoda и Volkswagen Group встревожены военными действиями на Украине, отмечают в компании. «Мы надеемся на скорое прекращение боевых действий и возвращение к дипломатии», — говорится в сообщении.