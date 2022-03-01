«Должен был мне». Предполагаемого обидчика основателя дома красоты в Петербурге догнали в Москве

Подозреваемого в разбойном нападении на петербургского стилиста задержали в Москве. Об этом «Фонтанке» 1 марта сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.



По данным ведомства, 29-летний иностранец не разминулся с петербургскими полицейскими в пятиэтажке на улице Ватутина в столице. Правоохранители уверены, что вечером 11 февраля он навестил стилиста в квартире на Мебельной улице в Петербурге, припугнул ножом и ушёл с наличными, золотыми украшениями и смартфоном.



Мастер, который позиционирует себя в «Инстаграме» как основатель дома красоты, оценил ущерб в 200 тысяч рублей. По его словам, бородач заглянул к нему, договорившись через соцсеть о стрижке.