«Должен был мне». Предполагаемого обидчика основателя дома красоты в Петербурге догнали в Москве

Подозреваемого в разбойном нападении на петербургского стилиста задержали в Москве. Об этом «Фонтанке» 1 марта сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
По данным ведомства, 29-летний иностранец не разминулся с петербургскими полицейскими в пятиэтажке на улице Ватутина в столице. Правоохранители уверены, что вечером 11 февраля он навестил стилиста в квартире на Мебельной улице в Петербурге, припугнул ножом и ушёл с наличными, золотыми украшениями и смартфоном.
Мастер, который позиционирует себя в «Инстаграме» как основатель дома красоты, оценил ущерб в 200 тысяч рублей. По его словам, бородач заглянул к нему, договорившись через соцсеть о стрижке.
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
У задержанного другая версия. «Заезжал к знакомому, должен был мне», — объясняет он на оперативном видео, по всей видимости, своё появление на Мебельной. При этом уточняет, что не понимает причину пристального внимания полиции.
«Установлен и задержан неработающий 29-летний гражданин среднеазиатской республики, неработающий, ранее судимый за грабёж, который изобличён в совершении вышеуказанного преступления. Похищенное изъято частично», — сообщают в ГУ МВД по Петербургу и области.