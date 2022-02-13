Бородач записался на стрижку, чтобы прибрать к рукам деньги основателя дома красоты на северо-западе Петербурга

Полиция работала в квартире на Мебельной улице накануне в полночь, стало известно «Фонтанке» 13 февраля. За помощью к правоохранителям обратился 28-летний стилист, который после визита клиента остался без наличных, смартфона и золотых украшений.
Пятничным вечером вопросы по профилю в Instagram ему задавал пользователь, который, вероятно, прельстился обещанием, что с мастером будет выглядеть на миллиард. Назвался Русланом, поинтересовался ценой и условился о встрече с «гуру волос и основателем дома красоты».
Через несколько часов мастер радушно распахнул двери гостю с окладистой чёрной бородой. Пока готовил ножницы и бритву, тот достал нож.
В списке похищенного 23 тысячи рублей, три золотых кольца, цепочка с кулоном в виде змеи и смартфон «Самсунг». Полная стоимость вещей устанавливается.
На записи с камер полицейские рассмотрели бородача в длинном пуховике. Под подозрением 29-летний уроженец Узбекистана, ранее привлекавшийся за грабёж. Уголовное дело возбуждено по статье о разбое.