Бородач записался на стрижку, чтобы прибрать к рукам деньги основателя дома красоты на северо-западе Петербурга

Полиция работала в квартире на Мебельной улице накануне в полночь, стало известно «Фонтанке» 13 февраля. За помощью к правоохранителям обратился 28-летний стилист, который после визита клиента остался без наличных, смартфона и золотых украшений.



Пятничным вечером вопросы по профилю в Instagram ему задавал пользователь, который, вероятно, прельстился обещанием, что с мастером будет выглядеть на миллиард. Назвался Русланом, поинтересовался ценой и условился о встрече с «гуру волос и основателем дома красоты».

