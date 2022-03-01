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Суд поддержал признание рекламы «Альфа-банка» с Моргенштерном незаконной. Не понравились алкоголь и вызывающие сотрудницы

Арбитражный суд Москвы отказал «Альфа-банку» в признании незаконным решения ФАС относительно рекламы с рэпером Моргенштерном. Вызывающий вид сотрудниц банка, девушка-терминал и средний палец суд не впечатлили.

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В апреле Федеральная антимонопольная служба признала ролик «Клип за 10 лямов» нарушающим закон «О рекламе». Как указывается в документе, суд поддержал претензии ФАС. Их было много: в начале ролика Моргенштерн заходит в банк, распивая «из горла» алкоголь, затем ему предлагают снять клип «для лучшего банка страны» — но доказательств, почему другие хуже, никто не приводит.

В финале клипа рэпер говорит, что открыть карту «Альфа-банка» могут только те, кому исполнилось 18, и предлагает несовершеннолетним зрителям попросить родителей или взрослых друзей сделать это за них: «Думаю, западло не будет, она же бесплатная». Это сочли нарушением, как и внешний вид девушек, снявшихся в ролике: «образ… выглядит вызывающим, является непристойным и противоречит реальному образу сотрудников банка». Кроме того, одну из девушек Моргенштерн использует как терминал, делая вид, что расплачивается картой в зоне декольте. В этом усмотрели унижение женщины, поскольку она «отождествляется с предметом». Незаконной признали и демонстрацию рэпером среднего пальца.

ФАС возбудила соответствующее дело еще в феврале прошлого года. Отмечалось также, что у девушек в клипе «чрезмерно откровенный вырез рубашек, через который видно нижнее белье».

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