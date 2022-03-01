Попавший под санкции глава совета директоров Шереметьево сложил полномочия

Председатель совета директоров московского аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко 1 марта заявил, что слагает с себя служебные полномочия в связи со включением в санкционные списки ЕС 28 февраля.

«В обосновании решения Совета ЕС указан объект недвижимости в Геленджике, в отношении которого я неоднократно давал комментарии российским и зарубежным СМИ о том, что вышел из данного проекта в 2016 году, не участвовал в его финансировании и с тех пор не имею к нему отношения. Я также даже не знаком с С.В. Аксёновым и никогда с ним не встречался», — цитирует заявление Пономаренко РИА Новости.