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Попавший под санкции глава совета директоров Шереметьево сложил полномочия

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Председатель совета директоров московского аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко 1 марта заявил, что слагает с себя служебные полномочия в связи со включением в санкционные списки ЕС 28 февраля.

«В обосновании решения Совета ЕС указан объект недвижимости в Геленджике, в отношении которого я неоднократно давал комментарии российским и зарубежным СМИ о том, что вышел из данного проекта в 2016 году, не участвовал в его финансировании и с тех пор не имею к нему отношения. Я также даже не знаком с С.В. Аксёновым и никогда с ним не встречался», — цитирует заявление Пономаренко РИА Новости.

В заявлении бизнесмен выразил надежду на нормализацию ситуации.

«В силу сложившихся обстоятельств считаю необходимым сложить с себя полномочия председателя совета директоров АО «Международный аэропорт Шереметьево». Я надеюсь на скорейшее разрешение возникшего международного кризиса, нормализацию политических и экономических отношений между государствами», — отмечает Пономаренко.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (5)

orlovandrei1986
вакансия свободна? =)
много платят?
я в этом ничего не смыслю, но если много платят, то я готов =)
piterez
Каждый должен так поступить... Содействовать преступному режиму уже есть преступление....
266410437
Не понял - он что против специальной военной операции? Что этим хочет сказать?
Вернуть назад на должность.
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