Штраф за отсутствие диагностической карты вступил в силу в России

С 1 марта 2022 года вступили в силу поправки в КоАП РФ, вводящие штраф за отсутствие диагностической карты автомобиля. Также заработал новый порядок взаимодействия автошкол с ГИБДД при сдаче экзамена.
Поправки дополнили статью 12.5 КоАП РФ частью 1.1, которая устанавливает административный штраф за управление транспортным средством, на которое не оформлена диагностическая карта, сообщает 1 марта «МВД Медиа». Размер штрафа составляет 2 тысячи рублей. При этом водитель не может быть оштрафован повторно, если попадется за это же нарушение в течение 24 часов с момента его выявления в первый раз.
Помимо этого, с сегодняшнего дня вступает в силу приказ МВД России, утверждающий порядок взаимодействия ГИБДД с автошколами при проведении экзаменов на права. В частности, автошколы теперь должны направлять в Госавтоинспекцию списки кандидатов в водители за 10 рабочих дней до начала обучения практическому вождению, а не за 30 дней до окончания обучения, как раньше.
Новый порядок утвержден взамен документа, действовавшего с 2017 года, чтобы привести регламент в соответствие с изменениями правил проведения экзаменов, которые действуют с 1 апреля 2021 года.