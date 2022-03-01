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Штраф за отсутствие диагностической карты вступил в силу в России

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С 1 марта 2022 года вступили в силу поправки в КоАП РФ, вводящие штраф за отсутствие диагностической карты автомобиля. Также заработал новый порядок взаимодействия автошкол с ГИБДД при сдаче экзамена.

Поправки дополнили статью 12.5 КоАП РФ частью 1.1, которая устанавливает административный штраф за управление транспортным средством, на которое не оформлена диагностическая карта, сообщает 1 марта «МВД Медиа». Размер штрафа составляет 2 тысячи рублей. При этом водитель не может быть оштрафован повторно, если попадется за это же нарушение в течение 24 часов с момента его выявления в первый раз.

Помимо этого, с сегодняшнего дня вступает в силу приказ МВД России, утверждающий порядок взаимодействия ГИБДД с автошколами при проведении экзаменов на права. В частности, автошколы теперь должны направлять в Госавтоинспекцию списки кандидатов в водители за 10 рабочих дней до начала обучения практическому вождению, а не за 30 дней до окончания обучения, как раньше.

Новый порядок утвержден взамен документа, действовавшего с 2017 года, чтобы привести регламент в соответствие с изменениями правил проведения экзаменов, которые действуют с 1 апреля 2021 года.

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Комментарии (8)

мухомор
Журналисты Фонтанки, такие журналисты....
ключевое " не оформлена в установленном порядке диагностическая карта", конечно не упомянули.
Всё ради кликбейта и наших комментариев.
aprahka
Фонтанка.Что то мы не поняли.Техосмотр же добровольный?
Гриб
Диагностическая карта частным собственникам нужна при перерегистрации автомобиля старше четырех лет на нового владельца в ГИБДД, а также при внесении изменений в конструкцию машины любого возраста.
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