Штраф за отсутствие диагностической карты вступил в силу в России

С 1 марта 2022 года вступили в силу поправки в КоАП РФ, вводящие штраф за отсутствие диагностической карты автомобиля. Также заработал новый порядок взаимодействия автошкол с ГИБДД при сдаче экзамена.



Поправки дополнили статью 12.5 КоАП РФ частью 1.1, которая устанавливает административный штраф за управление транспортным средством, на которое не оформлена диагностическая карта, сообщает 1 марта «МВД Медиа». Размер штрафа составляет 2 тысячи рублей. При этом водитель не может быть оштрафован повторно, если попадется за это же нарушение в течение 24 часов с момента его выявления в первый раз.