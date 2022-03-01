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Уснул. Водитель на Фонтанке пытался повторить маневр инспектора ДПС, но масштаб не тот

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В центре Петербурга водитель потерял управление и выехал на тротуар, протаранив припаркованную машину.

Видеозапись очевидца публикует 1 марта «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». На ней видно, как автомобиль внезапно уезжает из правого ряда и, пересекая всю проезжую часть, запрыгивает на поребрик. Попавший под удар внедорожник прокатывается несколько метров.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн

Владелец регистратора притормозил, чтобы убедиться, что никто не пострадал.

— Всё нормально, там никого сзади у тебя нету?

— Нету.

— Как это так, уснул, что ли?

— Да.

Напомним, 25 февраля на канале Грибоедова инспектор ГИБДД несколько раз врезался в припаркованные машины, повреждено 13 транспортных средств. Видео смотрите на «Фонтанке».

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн

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Комментарии (3)

X-кот
плохо. но нормальные люди уже действительно четыре ночи не спят.
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