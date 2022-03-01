Уснул. Водитель на Фонтанке пытался повторить маневр инспектора ДПС, но масштаб не тот

В центре Петербурга водитель потерял управление и выехал на тротуар, протаранив припаркованную машину.
Видеозапись очевидца публикует 1 марта «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». На ней видно, как автомобиль внезапно уезжает из правого ряда и, пересекая всю проезжую часть, запрыгивает на поребрик. Попавший под удар внедорожник прокатывается несколько метров.
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн
Владелец регистратора притормозил, чтобы убедиться, что никто не пострадал.
— Всё нормально, там никого сзади у тебя нету?
— Нету.
— Как это так, уснул, что ли?
— Да.
Напомним, 25 февраля на канале Грибоедова инспектор ГИБДД несколько раз врезался в припаркованные машины, повреждено 13 транспортных средств. Видео смотрите на «Фонтанке».