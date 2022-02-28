FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -1
93.56р104.48р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

МИД РФ: Решением о поставке вооружений ФРГ призывает призраков «горячей» войны

60
Печать

Решение Германии о начале поставок боевых вооружений Украине вызывает вопрос о том, насколько завершенным был процесс денацификации страны после поражения во Второй мировой войне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ничто не ново под луной. Вновь, как и много раз в истории, пришедшее с немецкой земли оружие будет направлено против русских солдат», — гласит комментарий дипломата, опубликованный на сайте ведомства 28 февраля.

По словам Захаровой, таким решением ФРГ призывает призраков уже не холодной, но «горячей» войны. Берлин, добавила она, не отдает себе отчета, что поставленные вооружения на территории Украины якобы могут стать добычей неонацистов, террористов и мародеров.

Дипломат отметила, что речь идет о тысяче противотанковых переносных ракет и 500 переносных зенитных ракетах Stinger.

О том, что Германия приняла решение о поставке оружия на Украину, стало известно 27 февраля. Глава немецкого МИДа Анналена Бербок заявила, что ФРГ до последнего рассчитывала на дипломатию, но «пришел момент сделать поворот на 180 градусов».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (60)

pagero999
бандерлоги и пятая колонна прям вылазят на свет! работайте, братья!!
найти их будет не сложно при желании.
267081996
Хохлы эти стингеры из под полы в продажу пустят...
И попадает много авиалайнеров, когда попадут эти стингеры в нужные руки.
dragvs
Сумасшедший дед засел в кремле, кто против него - все нацисты. Тра-та-та-та, причем он сам с нацистами никогда не воевал, но "смотрел по телевизору".
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний