МИД РФ: Решением о поставке вооружений ФРГ призывает призраков «горячей» войны

Решение Германии о начале поставок боевых вооружений Украине вызывает вопрос о том, насколько завершенным был процесс денацификации страны после поражения во Второй мировой войне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



«Ничто не ново под луной. Вновь, как и много раз в истории, пришедшее с немецкой земли оружие будет направлено против русских солдат», — гласит комментарий дипломата, опубликованный на сайте ведомства 28 февраля.



По словам Захаровой, таким решением ФРГ призывает призраков уже не холодной, но «горячей» войны. Берлин, добавила она, не отдает себе отчета, что поставленные вооружения на территории Украины якобы могут стать добычей неонацистов, террористов и мародеров.

