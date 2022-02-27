«Пришел момент сделать поворот на 180 градусов». Германия готова поставлять оружие Украине и вводить новые санкции

В Германии объяснили решение поставлять оружие Украине и отметили эффект от антироссийских санкций. Продолжится и то, и другое.

О поставках оружия 27 февраля высказалась глава германского МИДа Анналена Бербок. Германия ранее заявляла, что не планирует вооружать украинскую армию, однако накануне стало известно, что ФРГ отправляет на помощь Киеву тысячу противотанковых орудий и 500 ракет Stinger.

«Мы до последнего рассчитывали на дипломатию, пришел момент сделать поворот на 180 градусов», — высказалась Бербок.