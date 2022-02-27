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«Пришел момент сделать поворот на 180 градусов». Германия готова поставлять оружие Украине и вводить новые санкции

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В Германии объяснили решение поставлять оружие Украине и отметили эффект от антироссийских санкций. Продолжится и то, и другое.

О поставках оружия 27 февраля высказалась глава германского МИДа Анналена Бербок. Германия ранее заявляла, что не планирует вооружать украинскую армию, однако накануне стало известно, что ФРГ отправляет на помощь Киеву тысячу противотанковых орудий и 500 ракет Stinger.

«Мы до последнего рассчитывали на дипломатию, пришел момент сделать поворот на 180 градусов», — высказалась Бербок.

Параллельно канцлер Шольц рассказал, что антироссийские санкции работают и отечественная биржа потеряла 30 % активов. «Мы сохраняем право на дальнейшие санкции без каких-либо табу», — добавил канцлер.

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Комментарии (52)

baddanZer
Голос Америки: ЛГБТ-сообщество в Нью-Йорке проводит акцию в поддержку Украины.
Тяжёлая артиллерия подтянулась.
VKuser199962806
Не удивительно, что немцы решили помочь зигующему Правому сектору. Они и солдатам вермахта и их детям платят солидные пенсии.
VKuser122709305
Больше половины визжащих тут и везде, это сотрудники "колл центров" вещающих по госдеповской методичке и сидящие в теплом офисе, нагретом газпромовским газом, где нибудь в эстонии или прочих оргызках европы.

И по теме, эта дамочка может плести, что угодно, надо же хоть как то зеленского "поддержать".
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