«Нам не помешают западные санкции». Губернатор Петербурга призвал горожан к выдержке, терпению и благоразумию

«Как и многие поколения наших предков мы сегодня опираемся на собственные силы. Ищем внутренние ресурсы развития, полагаясь на свои идеи и проекты. Наша зона ответственности — это город, наш любимый Санкт-Петербург. Поддержание спокойствия, дисциплины, порядка, забота о людях, обеспечение нормальных условий жизни, сохранение всех позитивных трендов развития мегаполиса, сформированных нами за последнее время», – заявил Беглов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов высказался о влиянии специальной военной операции на Украине и западных санкций на развитие города и дал рекомендации горожанам, как избежать конфликтов между собой.

По его словам, город продолжит проекты развития с привлечением внебюджетных источников: «Нам не помешают западные санкции против российских банков».



Вместе с «ВТБ» будут развиваться ЗСД и аэропорт Пулково, строиться метро и широтная магистраль, а «Газпромбанк» останется партнером новой линии скоростного трамвая. Продолжится работа со «Сбербанком» и банком «Россия».



«Уважаемые петербуржцы, хочу призвать всех вас к выдержке, терпению и благоразумию. Сегодня от нас требуется еще больше ответственности, еще больше работы. Мы были, есть и будем гражданами России. Мы живем вместе, и делаем общее дело», – заявил Беглов.



Он отметил, что в последнее время на горожан «обрушился поток самой разной информации: оценок и суждений, фейковых новостей, откровенной лжи и незаслуженных оскорблений».



«Очень важно сейчас не бросаться словами, воздержаться от скоропалительных выводов и действий, сдерживать порыв эмоции и в социальных сетях, и в реальной жизни. Не делайте и не говорите другим того, за что потом будет стыдно. Время всё расставит по своим местам. Сейчас необходимо избежать конфликтов между собой. Прежде всего между родственниками, друзьями, коллегами, знакомыми. Мы должны сплотиться, объединить усилия. Вместе мы справимся с любыми испытаниями», – резюмировал Беглов.

