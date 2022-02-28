«Почта России» временно приостановит прием международных отправлений, если сортировочные терминалы будут заполнены до критических показателей. Сейчас не принимаются отправления на Украину, в Молдавию и на Кипр, сообщает организация 28 февраля.
«Мы ведем переговоры с почтами соседних стран, чтобы договориться о подключении авиапочты максимально близко от российской границы. Так можно будет минимизировать сроки за счет сокращения пути грузов на автотрассах и железных дорогах», — говорится в сообщении.
«Почта России» уверяет, что отказ от доставки будет последним решением, и отмечает, что внутри страны логистические каналы работают стабильно: кое-где авиаперевозки заменили наземными.
Ранее организация сообщала о возможных задержках с доставкой по ряду направлений. Сейчас отмечается, что сроки доставки международных отправлений точно увеличатся из-за закрытого неба.