«Почта России» предупреждает о возможных задержках с доставкой

Сроки доставки по ряду направлений могут увеличиться — часть отправлений будут доставлять наземным транспортом. Об этом предупреждает «Почта России» 28 февраля.



«Из-за остановки авиасообщения в ряде городов мы уже перестроили маршруты и прикладываем все усилия для того, чтобы временные пути доставки минимально увеличивали время почтового груза в пути», — говорится в сообщении ведомства.

В данный момент делается всё для того, чтобы сохранить почтовое сообщение в любых условиях. Отмечается, что сортировочные центры работают без перебоев.