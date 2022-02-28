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«Почта России» предупреждает о возможных задержках с доставкой

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Сроки доставки по ряду направлений могут увеличиться — часть отправлений будут доставлять наземным транспортом. Об этом предупреждает «Почта России» 28 февраля.

«Из-за остановки авиасообщения в ряде городов мы уже перестроили маршруты и прикладываем все усилия для того, чтобы временные пути доставки минимально увеличивали время почтового груза в пути», — говорится в сообщении ведомства.

В данный момент делается всё для того, чтобы сохранить почтовое сообщение в любых условиях. Отмечается, что сортировочные центры работают без перебоев.

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Комментарии (8)

Cashmare
чего-то том хэнкс вспомнился
VKuser1021921
Кроме шуток - вообще теперь непонятно, как что-то отослать в ту же Европу. Отправить открытку в Италию на чём? На поезде поедет? Поплывет? Она и так 60 дней ходила в открытым авиасообщением. А теперь?
Марти МакФлай
Назад к голубям?
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