Петербуржцы возвращаются в автобусы: за неделю пассажиропоток вырос почти на миллион

«Пассажиравтотранс» отметил рост пассажиропотока на автобусных маршрутах Петербурга в феврале 2022 года. Но до допандемийных объемов он еще не восстановился.
За последнюю неделю автобусы предприятия перевезли 5,2 миллиона пассажиров, тогда как за неделю с 28 января по 3 февраля эта цифра составляла 4,5 миллиона человек, сообщает 28 февраля пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Ранее перевозчик отмечал снижение пассажиропотока на своих маршрутах.
В последнюю волну коронавируса предприятие не стало уменьшать количество автобусов, выпускаемых на маршруты. На линию ежедневно выходили
Отметим, что снижение заболеваемости «омикроном» отразилось и на загруженности дорог Петербурга. Если в начале февраля утренние пробки едва достигали 4 баллов по шкале «Яндекса», то во второй половине месяца они вернулись к обычным показателям — 6 баллов (а вечерние — к 7). В Москве наблюдалась аналогичная тенденция.