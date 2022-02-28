Петербуржцы возвращаются в автобусы: за неделю пассажиропоток вырос почти на миллион

«Пассажиравтотранс» отметил рост пассажиропотока на автобусных маршрутах Петербурга в феврале 2022 года. Но до допандемийных объемов он еще не восстановился.



За последнюю неделю автобусы предприятия перевезли 5,2 миллиона пассажиров, тогда как за неделю с 28 января по 3 февраля эта цифра составляла 4,5 миллиона человек, сообщает 28 февраля пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Ранее перевозчик отмечал снижение пассажиропотока на своих маршрутах.