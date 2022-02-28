FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -1
83.55р93.60р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Петербуржцы возвращаются в автобусы: за неделю пассажиропоток вырос почти на миллион

1
Печать

«Пассажиравтотранс» отметил рост пассажиропотока на автобусных маршрутах Петербурга в феврале 2022 года. Но до допандемийных объемов он еще не восстановился.

За последнюю неделю автобусы предприятия перевезли 5,2 миллиона пассажиров, тогда как за неделю с 28 января по 3 февраля эта цифра составляла 4,5 миллиона человек, сообщает 28 февраля пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Ранее перевозчик отмечал снижение пассажиропотока на своих маршрутах.

В последнюю волну коронавируса предприятие не стало уменьшать количество автобусов, выпускаемых на маршруты. На линию ежедневно выходили 1 600 автобусов. В январе и феврале в разных районах Петербурга, например на маршрутах №№ 100, 128 и 159, был обновлен подвижной состав. Возить пассажиров начали 20 новых газовых автобусов и 2 электробуса. Предприятие продолжает дезинфицировать автобусы с применением специальных растворов и генераторов «холодного тумана» и постоянно мониторить состояние здоровья персонала, добавляют в пресс-службе.

Отметим, что снижение заболеваемости «омикроном» отразилось и на загруженности дорог Петербурга. Если в начале февраля утренние пробки едва достигали 4 баллов по шкале «Яндекса», то во второй половине месяца они вернулись к обычным показателям — 6 баллов (а вечерние — к 7). В Москве наблюдалась аналогичная тенденция.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

5-я колонна
Бережём автомобили, новый уже не купишь
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний