В ФСБ Москвы призвали сообщать о попытках вербовки украинскими спецслужбами и напомнили об ответственности

Граждане Украины сообщают о попытках специальных служб своего государства использовать их для диверсий в России. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Москве и Подмосковью.



«Участились случаи обращений граждан Украины с заявлениями о попытках украинских спецслужб использовать своих соотечественников, проживающих и работающих в России, для ведения разведывательной и диверсионной деятельности», — цитирует сообщение РИА Новости 28 февраля.



В связи с этим УФСБ по Москве и Московской области призывает сообщать о контактах с лицами, которых могут использовать спецслужбы Украины.

