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В ФСБ Москвы призвали сообщать о попытках вербовки украинскими спецслужбами и напомнили об ответственности

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Граждане Украины сообщают о попытках специальных служб своего государства использовать их для диверсий в России. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Москве и Подмосковью.

«Участились случаи обращений граждан Украины с заявлениями о попытках украинских спецслужб использовать своих соотечественников, проживающих и работающих в России, для ведения разведывательной и диверсионной деятельности», — цитирует сообщение РИА Новости 28 февраля.

В связи с этим УФСБ по Москве и Московской области призывает сообщать о контактах с лицами, которых могут использовать спецслужбы Украины.

Подчеркивается, что передача или сбор по заданию иностранной разведки сведений для использования их против безопасности РФ образуют состав преступления по статье «Шпионаж» и наказываются лишением свободы на срок до 20 лет.

Генеральная прокуратура России выдала 27 февраля предупреждение — национальный Уголовный кодекс предусматривает до 20 лет лишения свободы за помощь «иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ». Это предупреждение в сообщении надзорного ведомства увязано с тем, что «Вооруженными силами Российской Федерации проводится специальная операция по защите ДНР и ЛНР».

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Комментарии (4)

orlovandrei1986
а каков сегодня лимит тюрем?
я просто смотрю на эти все антивоенные демонстрации и то, как сажают потом людей, задаюсь вопросом - а на 50 млн. вышедших - их хватит? =/
просто Овальный-Треугольный сидит, а народ всё равно выходит =)
kote_5e4d88f83c7f0
Это важное напоминание. Многие россияне против военного вторжения, но это настоящая война и методы на ней разные. По крайней мере пока наши занимаются терминологическими спорами, со стороны Украины это точно война, пусть и полностью оборонительная.
kоt-obormot
Раньше были английские шпиЁны, теперь везде будут украинские...
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