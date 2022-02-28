В ФСБ Москвы призвали сообщать о попытках вербовки украинскими спецслужбами и напомнили об ответственности

Граждане Украины сообщают о попытках специальных служб своего государства использовать их для диверсий в России. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Москве и Подмосковью.
«Участились случаи обращений граждан Украины с заявлениями о попытках украинских спецслужб использовать своих соотечественников, проживающих и работающих в России, для ведения разведывательной и диверсионной деятельности», — цитирует сообщение РИА Новости 28 февраля.
В связи с этим УФСБ по Москве и Московской области призывает сообщать о контактах с лицами, которых могут использовать спецслужбы Украины.
Подчеркивается, что передача или сбор по заданию иностранной разведки сведений для использования их против безопасности РФ образуют состав преступления по статье «Шпионаж» и наказываются лишением свободы на срок до 20 лет.
Генеральная прокуратура России выдала 27 февраля предупреждение — национальный Уголовный кодекс предусматривает до 20 лет лишения свободы за помощь «иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ». Это предупреждение в сообщении надзорного ведомства увязано с тем, что «Вооруженными силами Российской Федерации проводится специальная операция по защите ДНР и ЛНР».