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ЦБ расширил коридор цен на валюту. Она сразу подорожала до верхнего уровня. Евро — 107

Центральный банк РФ изменил валютный коридор, еще немного снизив стоимость продажи валюты

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Торги валютой на бирже сейчас происходят в ограниченном режиме. С утра ЦБ установил коридор с верхней границей в 90 рублей за доллар и 111 за евро.

В 10:40 границы коридора были расширены. Теперь доллар — 95, евро — 107.

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Комментарии (3)

Чекист007
какова была динамика курса марки в 41ом и каковы последствия для населения?
Mikle776
ну я вижу, что доллар 101...
если бы страны Европы в 2014 году были смелее в своих санкциях, то не было бы сейчас этого безумия... Тем более, что тогда и нефть была по 20, а не как сейчас по 100... Быстро бы ум у руководства на место встал бы.
Сколько сейчас в РФ будет банкротов и самоубийств?
Я уже и не говорю о потерях в результате гениальной спецоперации! Но кто думает о каких то людишках? Играют дяди в геополитику
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