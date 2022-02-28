Торги валютой на бирже сейчас происходят в ограниченном режиме. С утра ЦБ установил коридор с верхней границей в 90 рублей за доллар и 111 за евро.
В 10:40 границы коридора были расширены. Теперь доллар — 95, евро — 107.
ЦБ расширил коридор цен на валюту. Она сразу подорожала до верхнего уровня. Евро — 107
Центральный банк РФ изменил валютный коридор, еще немного снизив стоимость продажи валюты
Торги валютой на бирже сейчас происходят в ограниченном режиме. С утра ЦБ установил коридор с верхней границей в 90 рублей за доллар и 111 за евро.
В 10:40 границы коридора были расширены. Теперь доллар — 95, евро — 107.
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