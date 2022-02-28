В 10:46, как сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен» 28 февраля, вестибюль станции с выходом на Московский вокзал снова начал работать в штатном режиме.
Его закрывали с 10:32 после сообщения о заминировании Московского вокзала.
Метро открыло двери вестибюля станции «Площадь Восстания» на Московский вокзал
За 14 минут сотрудники подземки проверили вестибюль
В 10:46, как сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен» 28 февраля, вестибюль станции с выходом на Московский вокзал снова начал работать в штатном режиме.
Его закрывали с 10:32 после сообщения о заминировании Московского вокзала.
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