Метро открыло двери вестибюля станции «Площадь Восстания» на Московский вокзал

В 10:46, как сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен» 28 февраля, вестибюль станции с выходом на Московский вокзал снова начал работать в штатном режиме.



Его закрывали с 10:32 после сообщения о заминировании Московского вокзала.

