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Выход из метро Петербурга на Московский вокзал закрыт

Вестибюль станции метро «Площадь Восстания» закрыт из-за звонка о заминировании

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Администрация петербургского метрополитена приняла решение о закрытии вестибюля № 2 станции метро «Площадь Восстания» после сообщения о заложенной на территории Московского вокзала бомбе.

Об этом сообщает пресс-служба ГУПа 28 февраля.

Двери станции закрылись в 10:32. Пассажирам сообщают о технических причинах.

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Комментарии (3)

ДуремарСПб
Остановите больного пока он всю страну не утащил в свой чекистоворовской рай.
orlovandrei1986
хоть бы ловили этих психов, которые мешают работать правоохранителям.... в городе итак полно другой работы...
Serg_I
Продолжается...
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