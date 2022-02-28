Администрация петербургского метрополитена приняла решение о закрытии вестибюля
Об этом сообщает пресс-служба ГУПа 28 февраля.
Двери станции закрылись в 10:32. Пассажирам сообщают о технических причинах.
Выход из метро Петербурга на Московский вокзал закрыт
Вестибюль станции метро «Площадь Восстания» закрыт из-за звонка о заминировании
Администрация петербургского метрополитена приняла решение о закрытии вестибюля
Об этом сообщает пресс-служба ГУПа 28 февраля.
Двери станции закрылись в 10:32. Пассажирам сообщают о технических причинах.
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